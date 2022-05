La plupart des récompenses ayant déjà été distribuées, on attaquait cette nuit une catégorie qui fera, comme chaque année, beaucoup parler : les All-NBA Teams. Qui s’est fait une place parmi les meilleurs joueurs de la saison, qui a son nom trop bas, qui a été oublié ? On fait le point tout de suite.

Chaque année, c’est à-peu-près le même boxon : on voit les All-NBA Teams et on se dit qu’on adore avoir un tel panel de monstres à mater toute l’année. Un premier regard pour avoir les étoiles dans les yeux et puis on se dit qu’untel n’est peut-être pas au bon endroit ou qu’untel a sans doute été oublié à tort. Sans plus attendre, on vous balance les détails des votes.

The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season. More ➡️ https://t.co/nzFuNn37iT Voting results ⬇️ pic.twitter.com/62uiQpWv4o — NBA Communications (@NBAPR) May 25, 2022

On sait que les résultats vont faire réagir et on se doit donc de rappeler une petite règle pour ceux qui crient à l’injustice pour Joel Embiid, présent dans la All-NBA Second Team malgré sa saison digne du MVP : les votants doivent élire deux guards, deux forwards et un center pour chaque cinq. Avec Nikola Jokic lauréat de la grosse statuette en pivot du premier cinq, impossible d’espérer voir le Camerounais en haut de l’affiche. Pour le reste, la logique est quand même globalement respectée avec un quatuor Luka, Booker, Giannis et Tatum pour entourer le Joker dans la All-NBA First team. Forte de sa saison régulière exceptionnelle, Phoenix est la seule équipe à placer deux membres avec Chris Paul qui rejoint le 3ème cinq. Pas sûr que ça réconforte les fans des Cactus après la fin de parcours en eau de boudin mais c’est toujours ça. Malgré sa place dans le Top 3 des meilleurs scoreurs de la Ligue, LeBron James ne décroche qu’une place dans la Third Team… Ce qui lui permet quand même de récupérer une 18ème sélection en 19 saisons. Pas dégueu comme C.V. Pour le reste, on peut regretter de ne pas voir de représentant du Heat malgré la première place à l’Est. Bam Adebayo partait sans doute de trop loin mais Jimmy Butler avait un bon dossier pour y figurer. On retient aussi le beau retour en grâce de Pascal Siakam, pas sélectionné pour le All-Star Game mais qui profite du retour en forme des Raptors pour se faire une place au soleil. Enfin, et c’est loin d’être anodin, certains garçons vont regarder de près ces tableaux car il y a des deals un peu plus juteux à négocier pour l’été à venir. Bobby Marks d’ESPN a rappelé que Karl-Anthony Towns et Devin Booker, respectivement Third et First Team, sont désormais éligibles à une prolongation en super max à hauteur de 211 millions sur quatre ans. C’est ce qui s’appelle la cerise sur le gâteau.

Les All-NBA Teams ont été annoncées ! Comme toujours, il y a les habitués, ceux qui commencent à faire gentiment leurs trous et puis ceux qui auraient peut-être mérité mieux. On vous laisse nous balancer vos cinq et on se retrouve dans les commentaires.

Source texte : NBA / ESPN