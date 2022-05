Éloigné des parquets NBA depuis bientôt une décennie, Tracy McGrady s’est récemment lancé dans un tout nouveau projet intitulé The Ones Basketball League (OBL), qui comme son nom l’indique correspond à la création d’une véritable ligue de basket un-contre-un. Pas étonnant venant d’un spécialiste de la discipline et l’un des meilleurs scoreurs NBA de sa génération. Mais cette initiative n’est pas juste un kiff de retraité pour T-Mac, c’est beaucoup plus que ça. Focus.

On avait déjà parlé un peu du concept au tout début de l’année 2022, quand McGrady avait annoncé le lancement d’une toute nouvelle ligue pro de one-on-one. Cinq mois plus tard, on en sait beaucoup plus sur la nature du projet et ce dernier a même connu ses premières compétitions depuis le 1er mai dernier, de Houston à Chicago en passant par Atlanta. Interrogé par Mike Vorkunov de The Athletic ce mois-ci, T-Mac s’est exprimé en profondeur sur sa vision, ses objectifs, et ce qui l’a poussé dans son initiative.

Our cities are now official..

Off we go! Who’s in to join us? Ones Basketball Association Unveils Schedule and Venues for First Season of One-on-One Basketball https://t.co/wPbRa15lLA via @PRWeb pic.twitter.com/JSLIjcVYR2 — Ones Basketball League (@OBLhoops) March 30, 2022

D’où vient l’idée de la OBL ?

Tracy McGrady et le un-contre-un, c’est une véritable histoire d’amour. Ceux qui ont vécu le prime de T-Mac durant la première moitié des années 2000 se souviennent d’un joueur offensif inarrêtable qui a remporté deux titres consécutifs de meilleur scoreur sous le maillot du Magic d’Orlando. « Le joueur le plus compliqué à défendre » avait même déclaré Kobe Bryant himself, preuve de la greatness du bonhomme avec la balle orange dans les mains. Aux yeux de Tracy, le one-on-one représente « l’essence même du basket ». Un ballon, deux joueurs, un panier, bref y’a rien de mieux. Et comme il l’indique, même dans le cinq-contre-cinq, on retrouvera toujours du un-contre-un à un moment donné. Tout ça pour dire que T-Mac possède ça dans le sang et que ça semble tout naturel qu’il se lance dans un projet tel que la Ones Basketball League. Mais ce qui l’a poussé dans cette voie, ce n’est pas uniquement son attachement au basket purement individuel, c’est aussi ce qu’il voit et entend chaque jour quand il côtoie les jeunes d’aujourd’hui.

« J’ai deux fils, de 16 et 13 ans. J’ai également un programme AAU, donc je prends beaucoup d’informations à partir de ça. Ces gamins ne regardent pas la NBA, ils ne regardent pas la NCAA. Ils n’ont pas un niveau d’attention suffisant pour rester assis pendant deux heures et demie ou trois heures et suivre un événement sportif en direct. Quand je parcours les gymnases pour voir des matchs AAU, on me parle énormément de basket un-contre-un. ‘Qui est meilleur en un-contre-un, toi ou Kobe ? Toi ou KD ? Toi ou LeBron ?’ On me demande ça tout le temps. »

Les duels purement individuels, les highlights rapides sur YouTube, les crossovers qui font le buzz, voilà ce qui fait le plus kiffer les gamins de la génération actuelle selon T-Mac, génération qui est évidemment plongée chaque jour dans les réseaux sociaux comme Twitter, TikTok et Insta. Alors quand Tracy voit ça, il voit surtout une occasion pour proposer un concept unique en marge des ligues traditionnelles. Car la demande est là et ça peut ouvrir des opportunités à des joueurs qui veulent mettre en avant leur talent individuel en dehors du concept d’équipe, où les skills peuvent parfois être bridés par les systèmes collectifs et un rôle limité. Vous voyez la BIG3 League d’Ice Cube qui met à l’honneur le trois-contre-trois ? Et bah McGrady veut faire de même mais pour le un-contre-un, afin de donner une véritable scène d’exposition pour ces gros talents individuels qui n’ont pas réussi à faire carrière dans le basket pour une raison ou pour une autre. Une façon de leur donner « une seconde chance » en quelque sorte pour T-Mac.

« Dans les parcs, l’énergie est folle quand ça se transforme en un-contre-un. Il y a des ligues underground dans quelques États, je connais le niveau de jeu qu’on peut retrouver dans certains quartiers, et j’aimerais que les gens aient conscience du niveau de skills qu’on y trouve. Vous savez, tout le monde ne peut pas arriver jusqu’en NBA, ou jouer à l’étranger. »

Le concept de la Ones Basketball League, en résumé

Maintenant que vous connaissez les motivations de T-Mac, intéressons-nous plus précisément au concept même de la Ones Basketball League. Une ligue de un-contre-un d’accord, mais sinon ? Voici quelques précisions. La première, c’est qu’on est sur une horloge des 12 secondes. Interdiction de s’éterniser, ça doit aller vite, alors un joueur possède 12 secondes pour dégainer un tir. Et peu importe le résultat de cette possession offensive, la balle change de main ensuite. Pas question de permettre à un joueur d’esquiver l’aspect défensif grâce à des capacités offensives supérieures à la moyenne et des paniers qui s’enchaînent. « En un-contre-un, tout le monde doit défendre » rappelle très justement Tracy, et c’est pas plus mal. On ignore par contre si le vainqueur est décerné par un système de points (genre en 11 ou en 21) ou si les confrontations se jouent au temps. Mais le concept de base est plutôt kiffant.

Every bucket is earned💰 pic.twitter.com/mgvL5uZAtt — Ones Basketball League (@OBLhoops) May 24, 2022

Outre l’aspect purement basket de cette nouvelle ligue, il y a également tout un aspect marketing qu’elle souhaite mettre en place dans le but de célébrer le style et la particularité des différents joueurs. Tracy McGrady veut non seulement laisser la personnalité de chacun s’exprimer pour avoir de gros duels en un-contre-un, qu’il soit un trashtalker de première ou un mec qui enchaîne tout simplement les paniers sans dire le moindre mot à la Kawhi. Mais il veut surtout faire des meilleurs de véritables stars dans ce domaine, en s’inspirant par exemple de ce qui se fait dans d’autres sports individuels comme le tennis, la boxe, ou encore l’UFC/MMA.

« Vous pouvez devenir un véritable personnage. Et si vous êtes vraiment bon dans cette ligue de un-contre-un tout en ayant une vraie personnalité, qui sait ce que vous pouvez devenir ? Regardez les gars de l’UFC, regardez un mec comme Conor McGregor [star de l’UFC, ndlr.]. Ce genre de phénomène peut arriver dans la OBL. Et c’est ça ce qu’on veut faire avec cette ligue. »

Un projet hyper ambitieux

Où est-ce que Tracy McGrady voit son projet dans quelques années ? Il voit loin, très loin. Malgré les challenges qui ont accompagné le montage d’une telle ligue dans le climat COVID qu’on a connu entre mars 2020 et fin 2021, T-Mac veut faire en sorte que la OBL se fasse une vraie place dans le paysage du basket US, à l’image un peu de la BIG3 League dont on a parlé un peu plus haut. Cette dernière est aujourd’hui diffusée sur CBS Sports et Tracy imagine le même type de succès pour la Ones Basketball League. Une diffusion sur des chaînes locales d’abord, sur le réseau national ensuite, avec surtout une présence accrue sur les réseaux sociaux ainsi que sur certaines plateformes de streaming avec qui lui et sa team sont déjà en contact (Showtime par exemple). Tout ça avec un seul et même objectif en tête : élever la visibilité du basket version un-contre-un, qui représente aux yeux de T-Mac une discipline à part entière en marge du basket traditionnel et même du streetball. Et une fois que sa ligue sera bien développée aux States, c’est carrément à l’étranger qu’il veut l’emmener car le basket est un « sport global » comme aime le rappeler l’ancienne star du Magic et des Rockets. On l’a dit, Tracy n’a pas froid aux yeux et quand il se lance dans un projet qui le tient véritablement à cœur, il y va à 200% ! Pour l’instant, McGrady assure qu’il est le seul véritable investisseur dans la première saison de l’OBL mais il espère évidemment attirer du monde à l’avenir à travers son concept et sa passion.

Tracy McGrady est formel : son projet va cartonner, notamment auprès de la nouvelle génération de basketteurs qui représente évidemment un vrai cœur de cible, mais aussi certains fans de NBA qui veulent peut-être voir autre chose que des blowouts lors des Playoffs. Ce que T-Mac a vu jusqu’ici lors des premières compétitions de l’OBL – du côté de Houston, Atlanta, et enfin Chicago où pas moins de 32 joueurs étaient réunis ce week-end (alors qu’il y avait en même temps le NBA Draft Combine) – l’encourage plus que jamais dans son initiative. D’autres événements sont d’ailleurs déjà prévus lors des prochaines semaines à Los Angeles, New York ou encore Washington D.C. et la Bay Area, preuve que le projet monte en puissance. Et évidemment, plus il montera en puissance, plus il attirera les regards ainsi que les partenaires, ce qui permettra de proposer des prize money de plus en plus gros aux participants (actuellement c’est 10 000 dollars pour le vainqueur par région, et 250 000 dollars pour le vainqueur parmi les vainqueurs). Tout ça, c’est la vision de T-Mac, qui semble véritablement avoir trouvé le défi qu’il recherchait pour son après-carrière.

« Pour être honnête, notre première compétition à Houston a dépassé mes attentes. Je ne pouvais pas être plus fier par rapport à ce que j’ai pu voir. Que ce soit au niveau du modèle de la Ones Basketball League, aux infrastructures en passant par la production et le niveau de compétition, c’était super. Je me suis dit, ‘wow, on l’a fait’. »

Congrats to John Jordan for winning $10K at the first stop of T-Mac’s 1v1 league! Top 3 in each city has a shot at $250K in the finals. pic.twitter.com/LGYwclzvxr — Ballislife.com (@Ballislife) May 2, 2022

Après un passage en tant qu’analyste NBA sur ESPN, Tracy McGrady a désormais la tête plongée dans le développement de sa nouvelle ligue de un-contre-un. Un projet qu’on va clairement tenter de suivre lors des mois et années à venir, en espérant qu’il réponde aux grandes ambitions de T-Mac.

