Faisant partie des plus grandes stars du basket mondial, Giannis Antetokounmpo pourrait rater le grand rendez-vous de cet été : la Coupe du Monde (25 août – 10 septembre). On le savait déjà mais c’est plus que jamais d’actualité après la petite opération au genou subie par le Greek Freak.

Verra-t-on Giannis sur les parquets cet été lors du Mondial ? Plus on avance, plus on semble s’éloigner de ce scénario.

D’après Shams Charania de The Athletic, la superstar des Bucks est donc passée sur le billard pour traiter un genou un peu douloureux. Ce n’était rien de plus qu’une arthroscopie et l’opération s’est déroulée il y a deux semaines déjà, mais ça rend son éventuelle participation au Mondial encore plus incertaine.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo underwent a cleanup procedure on his knee two weeks ago and is uncertain for Greece’s FIBA World Cup play this summer, sources confirm.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 5, 2023

Pour le moment, aucune décision n’a été prise dans le camp de Giannis si l’on en croit BasketNews. Et la sélection grecque espère évidemment que le Freak pourra se remettre à temps pour défendre les couleurs du pays. Néanmoins, Antetokounmpo envisage sans doute plus que jamais de faire l’impasse sur la compétition de cet été.

Car même si Giannis a eu droit à des vacances prolongées après l’élimination prématurée des Bucks en Playoffs, le moment est peut-être venu pour lui d’appuyer sur le bouton pause cet été. Cela fait plusieurs saisons qu’il enchaîne les grosses campagnes de postseason avec Milwaukee, et il a représenté la Grèce à l’EuroBasket 2022 après avoir joué également le Mondial 2019. Quand on connaît l’intensité avec laquelle joue Giannis à chaque fois qu’il pose les pieds sur un terrain, ainsi que les petits bobos qui le suivent habituellement en cours de saison NBA, son corps ne dirait pas non à un peu de repos.

Ce qui fait probablement hésiter Giannis au final, c’est l’importance du tournoi qui arrive. Car non seulement c’est une Coupe du Monde, mais c’est aussi une voie d’accès pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, JO que Giannis n’a encore jamais disputés durant sa carrière…

__________

Sources texte : The Athletic, BasketNews