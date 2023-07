Anthony Parker nommé manager général du Magic

Le Magic a réalisé un peu de changement dans son organigramme directionnel. De la promotion dans tous les sens, et donc Anthony Parker envoyé au poste de manager général de la franchise. Une récompense pour un homme qui est arrivé à Orlando en 2012, comme simple scout.

Chez Mickey, il a tout connu. Tous les étages, tous les rouages de l’organisation. Anthony Parker a été récompensé pour son travail et sa fidélité en étant nommé manager général de l’équipe. Il reprend le poste de John Hammond, ce dernier ayant fait le choix de changer de job et d’aller vers le conseil, toujours au sein du Magic.

ESPN Sources: The Orlando Magic are promoting Anthony Parker to GM, replacing longtime league executive John Hammond who’s decided to transition into a senior advisory role.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2023

Il y a peu de doutes quant au fait que Jeff Weltman, président des opérations basket, garde en coulisses un pouvoir décisionnel important. Pour autant, le rôle de Paker sera largement plus responsabilisé, tandis que ses objectifs seront de permettre au groupe prometteur d’Orlando de gagner rapidement et efficacement. Le futur est beau dans le Nord de la Floride, on parle donc d’un job plutôt – sur le papier – sympathique. Paolo Banchero, Franz Wagner, Anthony Black… le talent est là aussi, en nombre !

Cette promotion intervient après plus de dix années passées à différents postes. Lorsqu’il termine sa carrière de joueur, en 2012, il est immédiatement recruté par Orlando comme scout, en charge de se déplacer aux quatre coins de la planète basket pour débusquer les pépites du lendemain. Après cinq années, il est nommé manager général du Magic de Lakeland, en G League.

Il va gérer l’effectif de la franchise affiliée au Magic, puis reviendra dans la cour des grands en 2021 en tant qu’assistant-GM. L’histoire est donc belle, tant pour le Magic qui récompense un fidèle parmi les fidèles, et pour l’homme qui s’impose comme un incontournable pour la suite de sa carrière en Floride.

