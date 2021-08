Les Lakers à la recherche d’un meneur vétéran : bientôt un nouvel arrivant à la maison de retraite de Los Angeles ?

Malgré une intersaison déjà bien agitée, les Lakers n’auraient toujours pas fini de bouger. Pour gagner en profondeur de banc (encore oui), ils seraient à la recherche d’un autre poste 1. Pour l’instant, les pistes mèneraient vers les vétérans Isaiah Thomas, Darren Collison et Mike James. Du beau petit monde pour la soupe à 18 heures tout ça.

Depuis le transfert de Russell Westbrook chez les Purple and Gold, la franchise de Los Angeles est très active pour compléter son effectif. L’objectif est d’entourer au mieux son trio de stars, LeBron James, Anthony Davis et… Carmelo Anthony. Après de nombreuses signatures, Chris Haynes de Yahoo! Sports rapporte que les Lakers seraient toujours à la recherche d’un meneur pour enrichir leur roster. Parmi les éventualités étudiées, trois noms sont sortis et ont déjà effectué des tests en Californie : Darren Collison, Mike James et Isaiah Thomas. Ce dernier se serait même entraîné avec LeBron et RussWest ce mardi. A 32 ans, IT, espère toujours effectuer son comeback en NBA après une expérience ratée en 10-day contrat avec les Pels la saison dernière. Darren Collison, 33 ans, avait lui pris sa retraite sportive il y a trois ans pour se consacrer à sa foi, mais il envisage depuis quelque temps un retour. Enfin, Mike James, 30 ans, après une carrière bien remplie en Europe, avait activement participé à la fin de saison des Brooklyn Nets.

Yahoo Sources: Los Angeles Lakers are in search of depth and have worked out Isaiah Thomas, Darren Collison and Mike James for potential roster spot with Thomas just concluding working out personally with LeBron James and Russell Westbrook. https://t.co/4QjSft01LI — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 17, 2021

Si ces profils peuvent être intéressants, ils ne devraient pas améliorer l’image que sont en train de prendre les Los Angeles Lakers. Pour comprendre, faisons un peu le tour du propriétaire. LeBron James (36 ans), Russell Westbrook (32), Marc Gasol (36), Carmelo Anthony (37), Trevor Ariza (36), Dwight Howard (35), Wayne Ellington (33), Kent Bazemore (32), Jared Dudley (36), Wes Matthews (34), soit 10 joueurs de plus de 32 ans dans l’effectif, une statistique rare. Bonne chance à Malik Monk et Talen Horton-Tucker qui en plus d’être joueur de basket devront aider les autres membres de l’équipe à se laver le matin, envoyer leurs courriels ou leur remontrer une énième fois comment faire une recherche sur Gogole. Et surtout, on n’oublie pas, 6h23, le réveil de papi LeBron, il ne peut pas sortir du lit tout seul le pépère. Pari donc de l’expérience chez les champions 2020, pour ne pas dire de la vieillesse. Nombreuses sont les grand-mères ont déjà réservée une place pour participer aux soirées tacos soupe du mardi. Mais attention, à cet âge-là, pas sûr que tout le monde se réveille pour jouer. Pas sûr non plus que les Lakers aient de la place pour accueillir tout le monde. Les places sont chères en maison de retraite.

Avec 12 joueurs sous contrat garanti pour la saison prochaine (plus deux two-way), les Lakers pourraient encore faire une ou deux petites additions d’ici la reprise en octobre. Alors un meneur vétéran ? Un ajout dans les ailes ? A la direction (et à LeBron James) de faire son choix. Juste, il ne faudra pas oublier le budget déambulateur dans le salary cap.

Source texte : ESPN