C’est l’heure du bilan : le gros récap de la saison NBA 2020-21, franchise par franchise, avant de tourner la page

La saison NBA 2020-21 est déjà terminée depuis un mois mais il fallait qu’on prenne le temps de nous poser en détail sur le bilan de cette campagne particulière pour chaque franchise. C’est désormais chose faite, avec 30 gros steaks préparés avec amour à lire avant de tourner la page. A vos marques, prêts, lecture !

____________

Pour une saison commencée sans public dans les salles et en plein mois de décembre, on peut dire que la NBA s’en est plutôt bien sortie. Même si les blessures ont marqué ces Playoffs, les Bucks font de beaux champions et on a déjà hâte de voir ce que la suite nous réserve. On se donne donc rendez-vous très vite pour parler de tout ça dans les previews de la saison NBA 2021-22 et bonne nouvelle pour les plus impatients, ça ne devrait plus trop tarder.