Joël Ayayi signe à Nanterre pour une saison

Il n’y a pas qu’en NBA que les signatures se multiplient à l’intersaison, en France aussi ! Après l’arrivée de Kemba Walker à Monaco, c’est un autre ancien joueur de la Grande Ligue qui débarque en LNB en la personne de Joël Ayayi, qui s’est engagé du côté de Nanterre pour une saison.

Nanterre 92 vient de boucler son recrutement estival en signant Joël Ayayi. L’arrière français, qui a passé les six dernières années aux Etats-Unis, va évoluer pour la première fois dans le Championnat de France. C’est un joli coup de la part des Verts, qui continuent de se renforcer dans l’objectif de jouer les Playoffs la saison prochaine.

Formé au Pôle France, Joël Ayayi s’est fait un petit nom en NCAA sous le maillot des Bulldogs de Gonzaga, qu’il a rejoint à seulement 17 ans. Après trois saisons et une finale du championnat universitaire américain à la clé, il s’est présenté à la Draft 2021. Non sélectionné, il s’est ensuite engagé avec les Washington Wizards via un two-way contract qui lui a permis de faire sept apparitions en NBA.

Le Français a passé la saison 2022-23 en G-League chez le Magic de Lakeland (équipe affiliée à la franchise NBA du Orlando Magic). Il y a disputé 31 matchs pour une moyenne de 7,5 points, 5,9 rebonds, 4,5 passes et 1,5 interception à 51,9% au tir. Enfin, Ayayi a porté les couleurs de Memphis durant la Summer League 2023, sans réussir à s’imposer.

À 23 ans, il a donc décidé de mettre son aventure américaine sur pause et de retrouver un vrai rôle dans une équipe française. Il a d’ailleurs récemment fait partie de la France Select Team qui a affronté l’Arménie à deux reprises en juin dernier.

