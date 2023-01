Qui dit match de NBA à Paris dit… NBA House ! Vous le savez, le NBA Paris Game 2023 aura lieu le 19 janvier dans la capitale, et une maison dédiée à la Ligue sera installée en plein Paris. À cette occasion ? Un dispositif complet a été mis en place par la NBA, en voici les détails.

Oyez oyez, braves passionnés !

Dans quelques jours, Paris sera la capitale internationale du basket, lors du match entre les Bulls et les Pistons à l’Accor Hotel Arena le 19 janvier 2023.

Un événement dont tout le monde parle déjà, mais qui ne peut être la seule activation réalisée par la Ligue pour sa venue officielle en France.

Et justement, dans le cadre du NBA Paris Game, voici le process qui a été mis en place.

En créant son NBA ID, on peut accéder aux opportunités suivantes :

Avoir ses billets gratuits pour la NBA House à Paris

Gagner un tête-à-tête incroyable : un brunch exclusif avec Tony Parker

Gagner également des tickets pour le NBA Paris Game

Avoir la possibilité de remporter un maillot signé des Bulls ou Pistons

Faire 1000€ de shopping avec Ronny Turiaf via le NBA Store

via le NBA Store Voyager à Chicago ou Detroit pour voir un match de NBA sur place

pour voir un match de NBA sur place Et bien d’autres surprises…

La NBA House à Paris :

Normalement, si on arrive à bien lire et comprendre les infos comme vous, elle sera située à l’Aérogare des Invalides (75007).

Vous ne pourrez pas la louper, elle sera accessible en transports en commun soit via RER (ligne C), soit via métro (lignes 8 et 13).

Et qu’est-ce qu’on aura dedans ? Et bien celles et ceux qui connaissent déjà la NBA House seront ravis d’y retrouver des jeux sur le thème du basket, des légendes NBA qui viendront parler en direct sur place, des bornes pour jouer à NBA 2K23, les derniers produits du NBA Store, et tout un tas de surprises qui devraient égayer les petits comme les grands.

Est-ce qu’on fera un passage sur place avec l’équipe TrashTalk ? Si vous êtes sages, c’est possible.

Sachez cependant ceci, car c’est le plus important : la NBA House sera ouverte du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 2023.

Donc ne vous pointez pas le mercredi 18 avec votre meilleur maillot de Dennis Rodman, sinon vous allez juste rendre visite à Napoléon.

Aucun achat est nécessaire pour créer son NBA ID, donc c’est gratos et ouvert pour tous. Dès qu’on aura plus d’infos, vous connaissez les classiques : on vous tiendra au courant sur nos réseaux ! À très vite sur Paris !