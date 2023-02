Les Sixers avaient du mal à trouver de la stabilité au poste de pivot derrière Joel Embiid ? Philly a peut-être trouvé la solution en signant Dewayne Dedmon.

Joel Embiid a parfois besoin de souffler, mais le staff de Doc Rivers ne trouve pas forcément la bonne recette pour bien remplacer son All-Star. Les Sixers ont néanmoins peut-être trouvé la perle rare (doucement sur les termes quand même), en récupérant Dewayne Dedmon jusqu’à la fin de la saison, tout juste coupé par les Spurs. C’est le quatrième pivot à intégrer la rotation des Sixers, derrière Jojo, Montrezl Harrell et Paul Reed. À 33 ans, Dedmon a pas mal bourlingué dans la Grande Ligue. Orlando, Golden State, Atlanta, Sacramento, Miami, le pivot était déjà passé par Philadelphie, lors de la saison 2013-14.

The 76ers are signing free agent center Dewayne Dedmon for the rest of the season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 13, 2023

L’intérieur s’était fait transféré par le Heat aux Spurs avec un second choix de Draft plus tôt dans la saison, avant de se faire couper il y a deux jours. S’il était intéressant la saison dernière, cette année il est assez décevant sportivement parlant. Doublure d’Orlando Robinson (cette phrase, déjà…), il a perdu sa place au fil de la saison. Moins impactant dans la raquette, beaucoup trop de fautes commises, un manque d’énergie flagrant, et Dedmon s’est même embrouillé avec le staff d’Erik Spoelstra et a été mis à l’écart. S’il s’est excusé, il n’a joué qu’une trentaine de rencontres cette saison.

Dedmon tourne cette saison à 5,7 points et 3,6 rebonds par matchs. Le pivot veut se relancer en Pennsylvanie et devrait apporter expérience et stabilité derrière Joel Embiid. Le Process ayant déjà été blessé par le passé, il est logique que les Sixers souhaitent avoir le plus de profondeur possible derrière lui. Si Philly décide de donner quelques jours de repos au All-Star en fin de saison, Dedmon pourrait ainsi être appelé pour faire le taf au relais du candidat MVP.

