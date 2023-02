À force de regarder des matchs et à force d’enchaîner les rencontres, on trouve forcément des détails et des éléments dont on a envie de parler en profondeur. Bienvenue dans les 5 observations de Bibi ! La chronique dans laquelle on fait le tour de la NBA… dans ses petits recoins. De l’action qui fait plaisir à un détail qui a déplu, en passant par les programmes à venir, les salaires, le jeu, les rotations ou quelques déclarations, c’est par ici que ça se passe.

Si vous connaissez “Lowe’s 10 things“, ceci est une inspiration voire un hommage. Et si vous ne connaissez pas, le concept est simple : ci-dessous, retrouvez un partage des notes récemment prises par Bibi qui concernent tous les joueurs et toutes les équipes de NBA. Le tout basé sur un seul élément fondamental : regarder les matchs chaque nuit.

Isaac Okoro est arrivé en NBA en 2020 avec une étiquette de pitbull défensif, en attendant de voir ce qu’il allait donner offensivement.

Le but était de lui donner du temps, et espérer qu’il prenne la trajectoire d’un Jimmy Butler, d’un Paul George ou idéalement d’un Kawhi Leonard pendant qu’on y est.

Well, disons que les débuts d’Okoro ont été assez chaotiques, et qu’on a vite soufflé en voyant shooter le produit formé à Auburn.

Entre manque de confiance en lui, rotations indécises et des défenseurs adverses qui le laissent totalement ouvert, Okoro a vu un large plafond se dessiner au-dessus de sa tête alors que le potentiel semblait excitant. Titulaire sur ses deux premières saisons NBA (134 matchs joués, 128 dans le cinq majeur des Cavs), Isaac a été prié d’aller sur le banc en octobre dernier et on posait justement la question pendant les 30 Previews en 30 jours : est-ce que l’ailier allait se retrouver expulsé de la rotation de son équipe (coucou Matisse Thybulle à Philly) s’il n’arrivait pas à développer ce foutu tir à trois-points ?

Des miracles peuvent arriver n’importe quel jour, et un est en train de se produire pour Okoro.

De retour dans le 5 majeur de JB Bickerstaff depuis le 4 janvier dernier, Isaac Okoro tourne à 47% de réussite à trois-points en prenant 3 tirs de loin par soir.

Et le niveau de confiance qui va avec cette réussite est indéniable sur les parquets.

Okoro’s been a different man as of late. Difficult to deny the value he’s bringing to the table.

The new form is finally paying off, as he’s now shooting the ball with confidence. Opens up everything else in his game and in turn boosting his confidence all-around. pic.twitter.com/xFyMzhEZFi

— Brayden Todd (@BraydenBallin) February 6, 2023