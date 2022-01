NBA All-Star Game : bien avant Andrew Wiggins, d’autres titulaires faisaient déjà débat (et y’a du beau monde)

On a tous été choqués au moment où les titulaires pour le prochain match des étoiles ont été dévoilés la nuit dernière : oui, Andrew Wiggins va bien commencer le All-Star Game 2022. Une phrase qu’on a toujours du mal à prononcer mais qui est bien réelle. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’on assiste à ce genre de scénario un peu WTF. Les votes pour le ASG ressemblent souvent à un concours de popularité et la production sur le terrain n’est pas toujours le critère principal. La preuve avec ce focus sur les joueurs qui ont été nommés titulaires sans vraiment le mériter, et ce depuis l’an 2000.

Steve Francis en 2004

Steve Francis était l’un des combo guards les plus explosifs de sa génération et a enchaîné pas moins de trois All-Star Games entre 2002 et 2004. Mais lors de cette dernière saison, ses stats avaient dramatiquement chuté. Tournant à plus de 21 pions – 6 rebonds – 6 passes dans ses jeunes années à Houston, Stevie Franchise affichait seulement 16 unités de moyenne cette année-là avec une efficacité en chute libre (40,3% au tir, 29,2% à 3-points). Alors oui, la saison 2003-04 est connue pour être l’une des moins prolifiques de l’histoire de la NBA, mais on n’est pas vraiment sur une production calibre All-Star. Et puis on ne peut pas dire non plus que Francis évoluait dans une top team de la Ligue, les Rockets étant certes compétitifs mais pas non plus exceptionnels. Du coup, comment a-t-il fait pour se retrouver dans le cinq de l’Ouest ? C’était un showman, il jouait aux côtés du géant chinois Yao Ming (on va en reparler), et la concurrence n’était pas non plus la plus folle. Sur le banc de touche pendant ce temps ? Il y avait quand même quelques bons clients comme Sam Cassell et Ray Allen, tandis que des mecs comme Steve Nash ou Mike Bibby n’ont même pas été sélectionnés…

Allen Iverson en 2010

On a kiffé Allen Iverson, par contre sa fin de carrière fut assez dégueu. Cela ne l’a pas empêché de décrocher une place de titulaire au All-Star Game en 2010, saison où il a tourné à seulement 13,8 points et 4 passes de moyenne en à peine 28 rencontres. C’est également lors de cette saison 2009-10 qu’il n’a joué que trois matchs avec les Grizzlies avant de prendre sa retraite… pour ensuite revenir dans sa franchise de cœur de Philadelphie pour une durée de deux mois et demi. Autant de turbulences qui n’ont cependant pas remis en question la loyauté des fans envers The Answer, deuxième des votes chez les arrières à l’Est derrière Dwyane Wade. Pour rappel, contrairement à aujourd’hui où les médias et les joueurs eux-mêmes ont aussi leur mot à dire, les fans étaient les seuls à voter pour les titulaires à l’époque, et évidemment Iverson faisait partie des mecs les plus populaires de la NBA. Sa titularisation en 2010 avait fait grincer des dents mais hors de question pour AI de laisser sa place de titu : « Est-ce que je dois me focaliser sur ce que les gens disent ou sur le million de personnes qui ont voté pour moi ? Le choix est vite fait. Mes fans veulent me voir jouer, et ils ont le droit de voter pour qui ils veulent. Je ne veux pas leur manquer de respect en ne participant pas au match ». Pour la petite histoire, sachez qu’Allen Iverson ne jouera pas le All-Star Game 2010, car absent pour des soucis familiaux.

Yao Ming en 2011

On a cité Yao Ming juste au-dessus, vous allez désormais comprendre pourquoi. Poussé par tout un peuple, le géant chinois a enchaîné les titularisations au All-Star Game au cours des années 2000, passant même devant Shaquille O’Neal avant que ce dernier ne quitte Los Angeles pour Miami. Mais comme Yao était quand même un pivot sacrément talentueux qui tournait autour des 20 points – 10 rebonds, ce n’était pas scandaleux de le voir avec autant de votes chaque année. Par contre, en 2011, c’était un autre délire. Cette saison-là, complètement au bout physiquement, Yao Ming a joué… cinq matchs avec les pires stats de sa carrière (10,2 points, 5,4 rebonds en 18,2 minutes), mais ça n’a pas empêché « l’Empire du Milieu » de voter en masse pour leur héros : 1 146 426 votes au total. Certes, à l’époque, y’avait pas énormément de monde sur le poste de pivot à l’Ouest mis à part Tim Duncan, qui sera choisi par Gregg Popovich pour commencer le match des étoiles à la place de Yao. Mais ça reste l’une des titularisations les moins méritées de l’histoire. Et à l’intersaison 2011, Yao Ming raccrochera les sneakers. D’après la légende, les fans chinois ont tout de même continué à voter pour lui les années suivantes…

Kobe Bryant en 2014

Kobe Bryant a terminé sa magnifique carrière avec 18 participations au All-Star Game, deuxième plus gros total de l’histoire à égalité avec LeBron James et derrière Kareem Abdul-Jabbar (19). Mais sa nomination parmi les titulaires en 2014 mérite de figurer dans cette liste. On le sait, la fanbase du Black Mamba a toujours été extrêmement fidèle envers son héros, qui n’avait même pas besoin de jouer pour intégrer le cinq majeur des All-Stars. Rappelez-vous, cette saison-là, Kobe bouclait à peine sa rééducation suite à sa rupture du tendon d’Achille à la fin de la campagne 2012-13, et fut également plombé par une blessure au genou. Au moment du match des étoiles, l’arrière star des Lakers n’avait joué que six petites rencontres pour des stats de 13,8 points, 4,3 rebonds et 6,3 passes. Inutile de dire qu’on n’est pas vraiment sur une production de All-Star, et Kobe lui-même ne voulait pas participer à la fête. « Avec tout le respect pour les fans qui ont voté pour moi, et j’apprécie vraiment, je dois faire ce qui est juste. Mes fans savent qu’il faut récompenser les jeunes pour le boulot qu’ils ont réalisé. » Au final, Bryant a été remplacé par James Harden cette année-là, tandis qu’Anthony Davis s’était lui fait repêcher.

Andrew Wiggins en 2022

On y arrive, Andrew Wiggins ! Troisième au niveau des votes chez les fans, l’ailier des Warriors a su conserver sa place sur le frontcourt de l’Ouest même après les votes des médias et des joueurs. On a encore du mal à y croire mais va falloir s’y faire. Alors qu’on soit clair, on n’a aucun problème pour souligner la belle campagne de Wiggins à Golden State, lui qui représente l’un des éléments importants de la deuxième meilleure équipe de l’Ouest. Marquer 18 points par soir tout en réalisant une grosse saison sur le plan défensif, ça peut mériter une place au All-Star Game. Mais titulaire ?!? Faut pas pousser mémé dans les orties hein. Quand on voit que Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns ou même son coéquipier Draymond Green passent derrière lui, on se dit qu’il y a un bug quelque part. Voilà en tout cas une nouvelle preuve de l’importance de jouer dans un marché important comme San Francisco, dans une franchise bien hype comme celle des Warriors, et aux côtés d’une superstar comme Stephen Curry qui représente l’un des visages de la Grande Ligue.

Les fans des Warriors tu leur files les présidentielles on finit avec Jean-Marie Bigard à l’Elysée. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2022

Oui, on peut dire que le All-Star Game est une grande fête destinée aux fans et que finalement, tout ça n’a que très peu d’importance. Mais dans le même temps, on ne peut pas s’empêcher de mettre notre costume de puriste et de penser à ces joueurs qui méritent vraiment une place au match des étoiles pour leur production sur les parquets, et rien d’autre. Kobe lui-même l’a dit, « il faut récompenser ceux qui ont fait le boulot ».