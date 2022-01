Programme NBA : DeMar DeRozan est de retour à San Antonio en tant que All-Star titulaire

Après une nuit tranquille hier soir on repart de plus belle avec dix matchs au menu de cette nouvelle nuit en NBA. On fait le tour du propriétaire pour analyser le menu en détail ? Allez, en route !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 28 JANVIER 2022

1h : Magic – Pistons

Magic – Pistons 1h : Hawks – Celtics

Hawks – Celtics 1h30 : Hornets – Lakers (en direct sur BeIN Sports 1)

Hornets – Lakers 2h : Pelicans – Nuggets

Pelicans – Nuggets 2h : Heat – Clippers

Heat – Clippers 2h : Rockets – Blazers

Rockets – Blazers 2h : Grizzlies – Jazz (en direct et en VO sur BeIn Sports 4)

Grizzlies – Jazz 2h : Thunder – Pacers

Thunder – Pacers 2h30 : Spurs – Bulls

Spurs – Bulls 3h : Suns – Wolves

Suns – Wolves 4h : Bucks – Knicks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Spurs – Bulls (2h30) : vu comme ça on dirait une mauvaise blague, mais le programme assez calme de la nuit couplé au retour de DeMar DeRozan à San Antonio après trois saisons passées au Texas nous poussera à jeter un coup d’oeil du côté de l’AT&T Center. Oh il y aura bien du lourd au programme (voir plus bas), mais tout auréolé de son étoile récente de titulaire du All-Star Game DeLar aura probablement à cœur de craquer une belle perf dans son ancienne maison, en offrant de surcroit aux Bulls une respiration supplémentaire au classement. Gregg Popovich tentera de profiter de cette soirée pour se rapprocher encore un peu plus du record all-time de victoires pour un coach (plus que sept et on ferme la boutique), et avec ces Spurs joueurs on pourrait donc avoir droit à un match équilibré et engagé à défaut qu’il ne soit le choc de l’année.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

le giga tankico entre les Pistons et le Magic, l’occasion – surtout – d’apprécier les skills des gamins Cade Cunningham, Jalen Suggs et Franz Wagner.

un joli match entre un duo Jaylen Brown / Jayson Tatum en forme et des Hawks également très en forme.

un potentiel carnage d’Anthony Davis face à la raquette des Hornets, mais encore faudrait-il qu’il joue (back-to-back).

un très probable nouveau carnage de Nikola Jokic sur la raquette des Pelicans, et lui, au moins, on sait qu’il va jouer.

le Heat qui tentera de confirmer et conserver sa première place à l’Est face à de vaillants Clippers.

un grand n’importe quoi annoncé entre les Blazers et les Rockets.

choc à l’Ouest entre les Grizzlies et le Jazz, choc qui pourrait ne pas en être un si Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont encore absents.

un grand n’importe quoi entre le Thunder et les Pacers, mais peut-être un peu de Théo Maledon.

Des Wolves en back-to-back face à des Suns qui émargent à huit victoires de suite et qui n’ont jamais paru aussi bons.

Les Bucks viennent d’en prendre une grosse face aux Cavs et pourront se venger en s’essuyant les panards sur les Knicks, joli cadeau.

Dix matchs et un programme assez original, sans énorme choc mais qui nous promet forcément quelques dingueries. Rendez-vous à quelle heure ? Rendez-vous à 1h !