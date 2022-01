Dossier Ben Simmons : les Kings mettent fin aux discussions avec les Sixers, voilà ce qui se passe quand on continue de demander la lune

Alors qu’ils faisaient partie des principaux candidats pour un potentiel transfert de Ben Simmons avant la NBA Trade Deadline du 10 février prochain, les Kings ont tout simplement décidé de se retirer du dossier. Visiblement, le boss des Sixers Daryl Morey continue de demander la lune et Sacramento n’a pas de temps à perdre à deux semaines du buzzer.

« Il y a des deals avec les Sacramento Kings qui pourraient marcher. Est-ce qu’ils vont se matérialiser ? Je n’en ai aucune idée. » Voilà ce que déclarait il y a quelques jours Daryl Morey dans un entretien avec une radio de Philadelphie. Désormais, on peut vous assurer que la réponse à cette dernière question est non. En effet, si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Sacramento a décidé d’arrêter les négociations avec les Sixers concernant le dossier Ben Simmons. La cause ? La contrepartie demandée par Morey serait trop importante aux yeux des dirigeants de Sactown. On le dit et on le répète, dans le monde de l’ami Daryl, Philadelphie souhaite récupérer un joueur calibre All-Star – genre James Harden, Damian Lillard ou Bradley Beal – pour entourer Joel Embiid afin de véritablement jouer le titre, et le manager général des Sixers ne compte pas mettre en place un échange tant que cette contrepartie est inférieure à ce qu’il recherche. Dans le cas des Kings, le Woj n’a pas donné de précision supplémentaire sur la nature des négociations mais d’après Shams Charania de The Athletic, les Sixers auraient récemment demandé Tyrese Haliburton et plusieurs choix de premier tour de draft contre Simmons. Au final, cela importe peu car les négociations sont désormais terminées et même si les retournements de situation sont toujours possibles en NBA, on voit mal les Kings et les Sixers reprendre les discussions dans un futur proche.

Inside of two weeks until the February 10 NBA trade deadline, the Kings believe the asking price for Simmons is too steep and that a pathway to reaching an agreement with the Sixers doesn’t exist, sources said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 28, 2022

Des discussions qui sont peut-être définitivement fermées car Sacramento compte toujours être actif à la prochaine trade deadline. En effet, les Kings n’ont aujourd’hui qu’un seul objectif : faire en sorte de s’améliorer rapidement pour devenir une équipe respectable à l’Ouest et éviter ce record de la honte qui leur pend au nez, celui du plus grand nombre de saisons consécutives sans la moindre participation en Playoffs (16 de suite). Les Kings sont aujourd’hui 13e de leur conférence avec un pauvre bilan de 18 victoires pour 32 défaites, et on a parfois l’impression qu’ils repoussent volontairement les limites du ridicule. -60 à un moment donné contre Boston y’a pas longtemps, un 71-27 lors de leur récent match contre les Hawks, bref Sacramento est au bord de l’implosion à deux semaines de la date limite des transferts. Harrison Barnes, Buddy Hield, Marvin Bagley III et Richaun Holmes pourraient bouger, Haliburton et De’Aaron Fox se retrouvent dans des rumeurs même si les Kings assurent vouloir construire sur eux, bref y’a du changement dans l’air. En se retirant du dossier Simmons, la franchise californienne veut focaliser son énergie et son temps sur d’autres recrues potentielles. Genre qui ? D’après Marc Stein, les Kings pourraient eux aussi tenter de se mettre sérieusement sur l’ailier des Pistons Jerami Grant, dont le nom est balancé un peu partout à travers la NBA. Clairement, si les dirigeants de Sactown veulent tenter le coup, ils risquent de se retrouver face à une sacrée concurrence, alors qu’ils semblaient représenter la franchise la plus probable pour un potentiel transfert de Ben Simmons.

On avait déjà du mal à imaginer un transfert de Ben Simmons avant la NBA Trade Deadline du 10 février prochain. Mais avec en plus les Kings qui viennent de se retirer des négociations, on se dit qu’on est vraiment bien partis pour voir cette saga se prolonger jusqu’à l’été prochain. Youhou !

Source texte : ESPN / The Athletic / Marc Stein