Pour la première fois de l’histoire des All-Stars Weekend, une femme, Sabrina Ionescu, et un homme, Stephen Curry, s’affrontaient dans un concours à 3-points plus qu’attendu. Le meneur des Golden State Warriors s’est imposé sur le score de 29 à 26.

En battant le record de Stephen Curry l’année dernière lors du concours à 3-points du All-Star Game WNBA, Sabrina Ionescu a marqué le monde du basket-ball et a ouvert la possibilité d’un moment historique. Celui du premier concours d’adresse entre un joueur NBA et une joueuse WNBA.

Le duel entre Sabrina Ionescu et Stephen Curry était peut-être le moment le plus attendu de ce All-Star Weekend et n’a pas déçu.

La shooteuse du New York Liberty a ouvert les hostilités de la meilleure des manières. Ionescu a tiré depuis la ligne à 3-points NBA et n’a eu aucun mal à s’adapter à la distance. Après deux premiers racks exceptionnels, son adversaire pouvait trembler. Mais en ne parvenant pas à tenir la cadence et en ne convertissant pas les tirs du “logo”, son score est resté bloqué à un excellent score de 26 unités. Pour rappel, c’est le nombre de points qui a permis à Damian Lillard de s’imposer dans le concours “classique”.

SABRINA IONESCU.

26 POINTS.

COOKING.

Stephen Curry is up next on TNT! https://t.co/fvM9iOA0ZD pic.twitter.com/nlDCX25eIx

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Mais Stephen Curry reste Stephen Curry. Son début, moins flamboyant que celui de sa rivale ne l’a pas affolé. En restant plus régulier tout au long de la minute, le meneur des Warriors a fini par prendre les devants grâce à ses money balls et à réaliser le meilleur score de la soirée avec 29 unités.

STEPHEN CURRY HEATS UP LATE TO WIN STEPHEN vs. SABRINA!

Curry: 29 PTS

Ionescu: 26 PTS

What. A. Battle. https://t.co/hRX4qElqQJ pic.twitter.com/Uu9hmBhUhO

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Après le concours, les deux participants étaient unanimes : l’événement était génial et doit être reconduit à l’avenir.

Car si le duel entre deux des meilleurs shooteurs de l’histoire était déjà très intéressant, le message délivré était encore bien plus important. En plus de mettre en avant des associations caritatives, la plateforme d’exposition pour le sport féminin était énorme et Sabrina Ionescu a sans doute donné envie à de nombreuses jeunes filles de se mettre au basket-ball. La gâchette du Liberty a tenu son rang et a mis la lumière sur le niveau exceptionnel des joueuses WNBA.

“If you can shoot, you can shoot.”

– @sabrina_i20 💯💯💯 pic.twitter.com/9E21ngf1Qk

— NBA (@NBA) February 18, 2024

Sabrina Ionescu : “Je veux continuer à utiliser ma plateforme et je pense que ce soir a montré à de nombreuses jeunes filles et à de nombreux jeunes garçons que si vous pouvez shooter, vous pouvez shooter et que votre sexe n’est pas important. Tout ce qui compte, c’est votre cœur et l’envie de devenir le meilleur que vous puissiez être.”

Rendez-vous l’année prochaine pour une opposition entre Damian Lillard et Caitlin Clark ?