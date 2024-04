Après le succès du duel à 3-points entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu au All-Star Weekend 2024, la NBA pourrait organiser une nouvelle édition en 2025, avec les deux joueurs mais aussi Klay Thompson et Caitlin Clark.

Le All-Star Weekend 2024 n’a clairement pas marqué les esprits ou alors sans doute avec l’idée qu’on a perdu beaucoup de sommeil en 48h. Rare rayon de soleil des festivités d’Indianapolis, le concours à 3-points entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu.

Un succès qui donne visiblement des idées à la NBA. Selon Shams Charania, la Ligue envisage le même concept pour 2025 mais cette fois avec un 2v2 ! Stephen Curry et Sabrina Ionescu seraient alors rejoint par Klay Thompson et Caitlin Clark, la nouvelle superstar du basket féminin.

“At this point Stephen Curry versus Sabrina Ionescu is very likely for next year…I’m told with Caitlin Clark and potentially Klay Thompson to make it 2v2.”

The NBA is looking to up the ante for next year’s All-Star Weekend 👏

(via @RunItBackFDTV)pic.twitter.com/2XuZDWLXw2

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 2, 2024

Voir les deux Splash Brothers faire le show lors du All-Star Weekend 2025 fait sens puisqu’on rappelle que l’événement aura lieu à.. San Francisco. On attend tout de même la confirmation de l’info même si pour le duo Curry – Ionescu, cela semble en très bonne voie. Cela promet en tout cas un concours bien sérieux entre quatre shooteurs élites.

Source texte : Shams Charania