Cela fait déjà dix jours que la terre du Wisconsin a été chamboulée par un séisme imprévu. Et oui, le renvoi de Mike Budenholzer n’a pas laissé les fans de Milwaukee intacts. Désormais, les Bucks sont en pleine session de recrutement, avec déjà un entretien de prévu avec Mark Jackson. L’ancien coach des Warriors arrive tout beau avec son CV et sa belle lettre de motivation et pourrait bien relancer Milwaukee après leur coup de massue assené au premier tour des Playoffs par le Heat.

Il était dur d’être fan des Bucks au début du mois de mai. Ces personnes fans de Giannis qui ont mis un petit drapeau grec dans leur pseudo Twitter ne sont plus trop actives bizarrement depuis l’élimination de leur joueur préféré par Miami. Une sortie plus que prématurée qui a laissé de forts dommages où même Cerise de Groupama ne peut rien faire. Après les belles déclas du grand Grec qui vont rester longtemps dans les pensées, c’est bien le départ imprévisible de Monsieur Budenholzer qui laisse le plus grand trou à combler. Pour cela, les Bucks sont en pleine dynamique de recrutement sur le poste d’entraîneur, avec Mark Jackson désormais sur les tablettes du champion NBA 2021, selon Shams Charania.

The Milwaukee Bucks are interviewing former Golden State coach Mark Jackson for their open head coaching job, sources tell @TheAthletic @Stadium. Jackson, who had a .526 winning percentage in three seasons as Warriors coach, was a finalist for the Kings job last year.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2023