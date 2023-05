Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On prend les mêmes qu’en 2020 et on recommence ! Cette année, le dernier carré nous replonge inévitablement dans la bulle d’Orlando, lorsque la NBA avait décidé de terminer sa saison au pays de Mickey dans un monde complètement paralysé par une pandémie mondiale. Pour ceux qui ont besoin d’une petite piqure de rappel, les affiches des Finales de Conférence étaient identiques à celles de cette année. Nuggets contre Lakers à l’Ouest, Celtics contre Heat à l’Est et donc une maxi revanche à prendre pour Nikola Jokic et les copains de Jayson Tatum. Ça tombe bien, ces derniers sont favoris si l’on se base uniquement sur leur bilan en saison régulière. On a droit à des Playoffs mémorables pour le moment et ça devrait se poursuivre avec deux séries disputées que l’on espère se voir prolonger jusqu’à un nouveau Game 7. Mais on n’en est pas là alors voici déjà le programme des sept jours à venir.

Dans la nuit du lundi 15 mai

Grasse matinée

Dans la nuit du mardi 16 mai

Game 1 : Denver Nuggets – Los Angeles Lakers, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 17 mai

Game 1 : Boston Celtics – Miami Heat, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 18 mai

Game 2 : Denver Nuggets – Los Angeles Lakers, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 19 mai

Game 2 : Boston Celtics – Miami Heat, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 20 mai

Game 3 : Los Angeles Lakers – Denver Nuggets, à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 21 mai

Game 3 : Miami Heat – Boston Celtics, à 2h30 (beIN 1)