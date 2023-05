TrashTalk Fantasy League, le récap du deuxième tour des Playoffs

Le deuxième tour des Playoffs vient de rendre son verdict avec les Boston Celtics qui ont rejoint le dernier carré. La TrashTalk Fantasy League se plie à ce calendrier avec la bascule vers le tour suivant qui s’opère dès ce lundi. Bon, comme il n’y a pas de match ce soir, no stress. Ça vous évitera de poser Joel Embiid ou James Harden et vous réveiller un peu tendu demain. Ou alors Klay Thompson pour passer la semaine entière en PLS…

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers du deuxième tour des Playoffs TTFL

Le podium du deuxième tour

À venir, on rebranche les fils de la machine pour pouvoir y accéder

Le podium individuel

Une seule chose à retenir : il y a au moins un joueur de la Team TrashTalk qui a compris le principe de la TrashTalk Fantasy League. Tiendra-t-il le rythme pour griller la politesse à Slaykyo et résister aux autres joueurs qui vont pousser ? Aucune idée, mais on est à fond derrière Nico.

Le podium par équipe

Ca ne faiblit pas pour MaisonKlaw et DNP qui conservent leur place sur le podium tandis qu’Oeil & Oop est délogé par Shaqiallin.

# Les best picks du deuxième tour des Playoffs

En italique, les joueurs éliminés.

Lundi 1er mai : Jayson Tatum – 68 points (1,4% des picks)

Mardi 2 mai : Anthony Davis – 70 points (2,9% des picks)

Mercredi 3 mai : Jaylen Brown – 38 points (13,7% des picks)

Jeudi 4 mai : Klay Thompson – 42 points (14,8% des picks)

Vendredi 5 mai : Devin Booker – 82 points (32% des picks)

Samedi 6 mai : Anthony Davis – 59 points (6,4% des picks)

Dimanche 7 mai : Nikola Jokic – 82 points (1% des picks)

: Nikola Jokic – 82 points (1% des picks) Lundi 8 mai : Jalen Brunson – 52 points (24,2% des picks)

Mardi 9 mai : Nikola Jokic – 59 points (6,5% des picks)

Mercredi 10 mai : Jalen Brunson – 61 points (15,1% des picks)

Jeudi 11 mai : Nikola Jokic – 69 points (1,4% des picks)

Vendredi 12 mai : LeBron James – 61 points (5,6% des picks)

Samedi 13 mai : pas de matchs

Dimanche 14 mai : Jayson Tatum – 87 points (10,7% des picks)

# Les carottes du deuxième tour des Playoffs

Joel Embiid DNP (0,6% des picks)

Ok, vous n’êtes pas nombreux à avoir pris Joel Embiid pour le Game 1 entre Celtics et Sixers. Mais vous suivez un peu l’actu ? Blessé depuis plusieurs jours, annoncé doutbful toute la journée avec en prime un message de Woj annonçant qu’il n’y a quasi aucune chance de le voir sur le parquet et vous maintenez ce pick ? Allez, rassurez-vous, certains l’ont pris lors de son retour au moment fraichement élu MVP de la saison régulière, il a fait 23. Eux ne pourront pas utiliser le bonus seconde chance. Spolier : vous allez retrouver JoJo un peu plus tard…

Jamal Murray 5 points (3% des picks)

Il avait cartonné au Game 1, alors du monde saute dessus au Game 2. L’erreur classique.

Immanuel Quickley 0 point (4,3% des picks)

Avec les incertitudes autour de Julius Randle et Jalen Brunson, certains ont tenté le pick Quickley. Ils repartent avec une belle carotte.

Kevon Looney 14 points (20% des picks)

On est certainement un peu sévère, car en réalité personne n’attend monts et merveilles de la part de l’intérieur des Warriors. Mais suite à plusieurs perfs au-dessus de de 30, certains ont vu en lui une belle opportunité. Sans se douter du changement de lineup des Dubs pour emmerder les Lakers et Anthony Davis.

DeAndre Ayton 14 points (14,4% des picks)

Ces Playoffs, sans être catastrophiques, ne faisaient pas rêver, surtout en TrashTalk Fantasy League. Et au moment où il faut élever le niveau de jeu pour palier l’absence de Chris Paul Ayton s’est dit laissons faire Kevin et Devin, moi je vais me la couler douce.

Julius Randle 9 points (18,5% des picks)

Que c’est compliqué pour Julius Randle, toujours diminué physiquement… La grosse performance du Game 2 (43 points) est suivie par une sublime carotte. Le pire dans tout ça ? C’est qu’il a déjà fait moins bien au cours de ces Playoffs…

Jordan Poole -3 points (2,1% des picks)

Les carottes ont été nombreuses lundi 8 mai : Klay à 8, Josh Hart à -1, DLo à 1… mais il faut rendre hommage aux Playoffs de Jordan Poole et reconnaitre que le plus beau légume orange de cette soirée est le sien, même s’il touche moins de monde que d’autres déconvenues.

Devin Booker 17 points (20,7% des picks)

Potentiellement le dernier match de la saison pour Devin Booker, le mec est chaud patate depuis le début des Playoffs : let’s go pour une grosse partie de la TTFL (en gros ceux qui ne l’avaient pas encore pick). Dommage, il est passé à côté, bien muselé par les Nuggets.

Klay Thompson -5 points (13,1% des picks)

Game 6 Klay, une évidence. Une énorme carotte surtout.

Joel Embiid et James Harden 14 points chacun (46,1% des picks)

Le souci, c’est qu’ils ne sont pas assez bien entourés, donc ils ne pouvaient pas permettre aux Sixers de se qualifier.

# Les bons coups du deuxième tour des Playoffs

Paul Reed 33 points (3,7% des picks)

En l’absence de Joel Embiid, vous êtes assez nombreux à avoir misé sur son remplaçant. Un choix qui pourrait bien s’avérer payant, parce qu’il n’est pas sûr de retrouver Paul Reed au-dessus de 30 d’ici la fin des Playoffs, surtout si JoJo retrouve les parquets.

Caleb Martin 34 points (0,3% des picks)

Jimmy Butler out, c’est Caleb Martin qui a step up pour son meilleur score en Playoffs de l’année et son septième total de la saison.

Al Horford 35 points (0,1% des picks)

Papy fait de la résistance.

Tyrese Maxey 42 points (6,9% des picks)

Un peu d’aide bienvenue pour Joel Embiid et James Harden au moment de reprendre l’avantage du terrain face aux Celtics.

Andrew Wiggins 41 points (10,3% des picks)

Avec Draymond Green (40), Wiggins a été l’un des artisans majeurs de la victoire des Dubs lors du Game 5. Alors que Klay Thompson et Jordan Poole n’ont pas apporté grand chose et que Steph était un peu en galère avec son tir, Andrew et Draymond ont fait le taf.

Cameron Payne 46 points (0,3% des picks)

Le meilleur joueur des Suns lors du Game 6 ? Cameron Payne. Comment voulez-vous battre les Nuggets dans cette situation ?

Allez, on tourne la page et on se concentre sur les finales de Conférence. Qui possède encore dans son deck Anthony Davis, LeBron James, Nikola Jokic, Jamal Murray, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Jayson Tatum et Jaylen Brown ? TrashTalk Fantasy League sources said qu’ils ne sont pas nombreux à disposer de l’intégralité de ces premiums…