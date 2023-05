“Maintenant que deviennent, que deviennent les valses de Vienne”… Mais que deviennent d’ailleurs celles que les coachs NBA subissent en ce moment ? Nick Nurse, Mike Budenholzer et désormais Monty Williams remerciés par les Suns , et la question est aujourd’hui de savoir qui va prendre cette place vacante à Phoenix. Quelques noms sont déjà évoqués du côté de l’Arizona.

Dès qu’une saison se finit, on pense tous que les joueurs, le staff et le personnel présents dans les bureaux partent tous loin de leur lieu de travail pour décompresser et revenir plus fort pour préparer la saison suivante. Mais cette année, le seul membre des Suns parti en vacances c’est Monty Williams, et le seul problème c’est qu’il est parti contre son gré. Les Suns ont pris la sortie prématurément au second tour des Playoffs face aux Nuggets alors que Phoenix s’était pourtant bien renforcé à la trade deadline avec l’arrivée d’un jeune très prometteur du nom de Kevin Durant. Cette élimination a eu pas mal de dommages collatéraux dont une belle balle perdue dans la jambe de Monty Williams. Touché coulé, plus de coach chez les Suns. Aujourd’hui, c’est donc le front office qui n’a pas le droit à ses quinze jours de congés payés et ces derniers sont déjà en plein recrutement avec déjà trois noms dans les petits papiers selon RealGM.

Le premier de la liste ne vous parle pas forcément, mais Kevin Young est l’actuel assistant des Suns et serait donc en vue pour une promotion. Passé par les Sixers au même poste avant de prendre la direction de la Conférence Ouest, il avait tout d’abord fait ses armes en basket universitaire dans l’Utah. Les deux autres noms sont bien plus connus. Mike Budenholzer, coach des Bucks tout juste licencié après son élimination au premier tour des Playoffs est semble-t-il déjà d’aplomb pour coacher une nouvelle superstar. Nick Nurse, champion avec les Raptors en 2019, cherche à retrouver un vrai franchise player, lui qui a encore une belle photo de Kawhi Leonard encadrée sur sa table de chevet.

Deux noms qui ont déjà fait leurs preuves en NBA avec deux beaux titres de champion remportés dans les cinq dernières saisons, et un assistant avec du potentiel. Trois vrais candidats dans la liste de successeurs de Monty Williams. Avec un nouvel entraîneur et une belle intersaison, on espère que Phoenix pourra défendre convenablement sa place de contender la saison prochaine. Enfin.