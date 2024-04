Le record d’interceptions dans un match NBA est de 11 et il n’y a que deux joueurs qui ont atteint ce nombre au cours d’une rencontre : Larry Kenon en 1976, et Kendall Gill en 1999. Retour sur le soir où Kendall Gill a dérobé toute l’équipe du Heat :

Parmi toutes les catégories statistiques du basket-ball, celle pour laquelle il est le plus dur d’accumuler les unités, c’est bien les steals. Si vous en faites ne serait-ce que trois dans un seul match, on est déjà sur de la performance notable. Spoiler : Kendall Gill ne s’est pas arrêté à trois. Mais alors qui est ce Kendall Gill ? Ancien participant au Slam Dunk Contest, défenseur solide mais pas non plus au point de faire partie d’une All Defensive Team, Kendall Gill était un bon petit arrière des années 90. Pas du genre à faire le All-Star Game mais dans la discussion si on fait un top 30 des meilleurs joueurs NBA certaines années. Eh bien figurez-vous qu’un beau jour de 1999, Kendall Gill a réalisé onze steals en un seul match.

#NetsFacts: Kendall Gill leads all Nets players with 11 steals in a game (against Miami on 4/3/99) pic.twitter.com/CghwjWlogg

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) June 11, 2014

Croyez-le ou non, mais le 3 avril 1999, la NBA n’en est qu’à une trentaine de matchs de saison régulière, la faute à un lock-out. Alors qu’une équipe du Heat très solide et deuxième à l’Est se pointe chez les Nets du New Jersey, derniers, quelque chose de formidable va se produire pour Kendall Gill.

Au début du deuxième quart temps, les Nets sont menés de huit points. Alors qu’il n’en a pas réalisé de tout le premier quart-temps, Kendall Gill fait un premier steal en subtilisant un ballon dans les premières secondes du second quart temps, sur une passe de Jamal Mashburn, avant d’aller dunker son larcin en contre-attaque. Un peu plus d’une minute plus tard, c’est à Terry Porter de subir le même sort, Kendall en profite pour envoyer Chris Carr au lay-up, deux points de plus. Kendall Gill s’empare d’une passe de Tim Hardaway, moins de deux minutes après. Alors que Clarence Weatherspoon cherche à se délester de la balle, “KG” va s’emparer de son offrande quelques secondes plus tard, avant d’intercepter une autre passe de Tim Hardaway dans les deux minutes qui suivent.

Un quart temps, 5 steals, sympa ! Une sacré performance, mais pas de quoi rentrer dans les livres d’histoire de la NBA non plus, on a des phénomènes comme Fat Lever qui ont déjà fini un quart temps avec 8 interceptions. Mais ça fait quand même +6 au score pour les Nets désormais.

📅 On this day in 1999, the Nets’ Kendall Gill tied Larry Kenon’s NBA single-game record with 11 steals in an 88-77 win over the Heat.

Since the NBA started tracking steals in 1973-74, Gill is one of only four players to record at least 15p/10r/10s in a single game. pic.twitter.com/4wFSsDAoNs

— Justin Kubatko (@jkubatko) April 3, 2021

Il faut moins de 50 secondes dans la seconde mi-temps pour que Kendall fasse les poches à Jamal Mashburn. Plus tard, il récupère une mauvaise passe de Dan Majerle et envoie Lucious Harris au lay-up en contre-attaque. Une minute plus tard, troisième passe de Tim Hardaway interceptée par Kendall Gill. Tim Bug doit faire faute pour empêcher la contre-attaque. 3 steals en plus pour KG dans ce quart temps, et on est à +9 Nets. Les cancres de l’Est sont en train de créer un petit exploit.

Moins de vingt secondes depuis le démarrage de la dernière période et pour son prochain tour, il fait disparaître le ballon des mains d’Alonzo Mourning. Il ne tarde pas à lui subtiliser la balle à nouveau à 3 minutes de la fin du match. A peine 55 secondes plus tard, il vole le goûter de Jamal Mashburn une fois de plus. La messe est dite : les Nets l’emportent 88 à 77.

Kendall Gill termine le match avec 15 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et donc 11 interceptions. Si ses camarades s’étaient montrés plus tranchant sur ses offrandes en contre-attaque, il aurait pu jouer le quadruple-double, qui sait. Kendall Gill rejoint ce soir Larry Kenon, Johnny Moore, Fat Lever, Clyde Drexler (deux fois), Alvin Robertson (quatre fois), Ron Harper, Michael Jordan ou encore Kevin Johnson dans le cercle fermé des joueurs qui ont fait dix interceptions ou plus dans un match de NBA. Les Nets n’iront pas en Playoffs cette saison-là, mais Kendall Gill finira meilleur intercepteur de la ligue, en partie grâce à sa performance du soir, la quatrième depuis 1973-1974 avec au minimum 15 points, 10 rebonds et 10 interceptions.

HBD Kendall Gill

Some of @KendallG13‘s best Steals games

15 PTS, 10 REB, 11 STL

30 PTS, 7 AST, 7 STL

24 PTS, 7 STL

23 PTS, 7 STL

29 PTS, 9 REB, 6 STL

23 PTS, 10 AST, 5 STLpic.twitter.com/MnrTzxg9SG

— Ballislife.com (@Ballislife) May 25, 2023

Depuis ? On a bien T.J. McConnell qui a fait neuf steals en une mi-temps mais il a fini le match avec 10 interceptions “seulement”. Lou Williams, Draymond Green, Brandon Roy et Michael Finley ont aussi rejoint le club des dix steals, mais personne n’a encore atteint les onze comme l’avait fait Kendall Gill en ce printemps 1999. La dernière légende en date de l’interception, c’est bien lui.