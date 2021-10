Kevin Porter Jr. veut tourner à dix passes de moyenne cette saison : Christian Wood, Jalen Green… bon appétit !

Encore une déclaration qui fait partie des grandes phrases d’avant-saison, quand chaque année une grande partie de la NBA met à l’honneur l’altruisme, la défense, la volonté et l’amitié dans le groupe. La dernière décla en date ? Kevin Porter Jr., jeune crack des Rockets, qui a donc déclaré récemment vouloir tourner à dix passes de moyenne cette saison. Et le pire dans tout ça, c’est que ce n’est même pas déconnant.

Arrivé au Texas le 22 janvier dernier, Kevin Porter Jr. a très vite montré aux fans du Toyota Center de quel bois il était fait. Un joueur parfois tourmenté et qu’il faudra accompagner en dehors du terrain, mais sur les lattes du parquet KPJ est un sacré phénomène dont les quelques coups de chaud la saison passée ont suffi à rendre la fanbase des Rockets éperdument amoureuse. On pense notamment à ce match incroyable face aux Bucks le 29 avril dernier mais pas que, puisque Kevin Porter Jr. à Houston c’est tout de même plus de 16 points et 6 passes en une grosse vingtaine de matchs, matchs décousus de fin de saison il est vrai mais grandes promesses néanmoins. Cette saison Kevinou devra mettre les gaz encore un peu plus, et accompagné par des coéquipiers toujours plus jeunes (arrivées via la Draft de Jalen Green, Usman Garuba, Alperenn Sengun et Josh Christopher), son rôle jumpera de prospects de laboratoire à leader présumé. Et la situation de John Wall aidant, l’ancien rookie des Cavs va donc se retrouver meneur titulaire, c’est lui qui le dit et il a même autre chose à vous promettre :

Kevin Porter Jr. told me he is the starting point guard this season. His goal is to average 10 assists this year. — Cayleigh Griffin (@cayleighgriffin) September 27, 2021

Christian Wood, Jae’Sean Tate, Eric Gordon ou Jalen Green réjouissez-vous, votre nouveau meneur de jeu a envie de vous régaler et il l’assume tellement qu’il l’a carrément annoncé. Une décla qui ressemble au personnage, qui n’a peur de rien ni personne, et ce chiffre qui, finalement, n’est peut-être pas lâché au hasard tant le gamin aime distribuer, tout en ayant déjà prouvé qu’il avait pour la donation de caviars une certaine facilité. 6,3 passes de moyenne en fin de saison dernière donc, avec Kelly Olynyk comme leader offensif faut-il le rappeler, alors la construction de ces Rockets 2021-22 et leur probable manière décomplexée de jouer peut clairement aider le gosse à faire exploser ses moyennes. Est-ce qu’on y croit ? Clairement. Est-ce qu’on ne mettrait pas dix balles sur la table tellement on en est sûr ? Clairement pas. En tout cas KPJ a décidé de se mettre une petite pression en cette avant-saison, ça lui ressemble, et on lui donnera donc le droit de rouler des mécaniques s’il réussit à assumer ses grandes paroles.

Fans des Rockets soyez rassurés, vous avez donc dans votre roster un sniper potentiellement elite ET un gamin qui fera tout pour le nourrir tout au long de la saison. Spoiler ça perdra probablement beaucoup plus de matchs que ça en gagne, mais au moins les petiots veulent jouer les uns pour les autres et ça, c’est déjà une première victoire.