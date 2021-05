La course aux Playoffs : oh bon sang de bonsoir, et si on avait un Lakers – Clippers au… premier tour ?

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Sixers – Hawks : 126-104

Celtics – Spurs : 143-140

Cavs – Wizards : 93-122

Nets – Blazers : 109-128

Grizzlies – Magic : 92-75

Bulls – Bucks : 98-108

Suns – Jazz : 121-100

Lakers – Kings : 106-110

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Celtics, Blazers et Wizards : les Suns qui se hissent au sommet de la Ligue, les Grizzlies qui sécurisent le sac, les Bucks qui gardent un œil sur le duo de tête à l’Est, mais focus ce matin sur un trio de franchises qui sourient davantage ce matin. Les Celtics tout d’abord, bien mal barrés face aux Spurs mais qui s’en s’ont finalement sortis grâce à un Jayson Tatum historique et qui restent du coup à distance des places du play-in, avec un match d’avance seulement sur le Heat mais surtout les Hawks et les Knicks plus que jamais dans le viseur. Pour les Blazers la mini-remontada continue et les espoirs d’éviter le play-in sont permis puisque Damian Lillard et sa bande stationnent ce matin à un petit match seulement de la cinquième place des Lakers. Les Wizards ? La dixième place est officiellement l’objectif… minimum avec 1,5 match de retard seulement sur la huitième place.

Mauvaise opération du jour – Lakers : défaites dommageables pour les Hawks, les Spurs ou le Jazz dans leurs courses respectives, défaite pas loin d’être éliminatoire pour les Bulls, mais la sale affaire du jour est à mettre à l’actif des Lakers. Défaite face aux… Kings pour le retour de LeBron James, et une cinquième place en danger à dix matchs de la fin de la saison. Mavericks, Blazers, Clippers, Nuggets, Lakers, cinq équipes et une multitude de scénarios en vue des Playoffs, parmi lesquels un… Lakers – Clippers dès le premier tour. On vous laisse imaginer le délire hein.

Les affiches du soir

Hawks – Bulls

Mavericks – Wizards

Jazz – Raptors

Clippers – Nuggets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors