NBA Top 10 : Rudy Gobert a passé une mauvaise soirée à Brooklyn, une très mauvaise soirée…

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu Jarrett Allen dans le rôle de papa de Rudy Gobert, et De’Anthony Melton qui se fait plaisir face aux Lakers.

#10 : on commence avec les champions en titre. Anthony Davis mène la contre-attaque et envoie Kyle Kuzma au alley-oop. Parce que oui, Anthony Davis peut aussi faire ça.

#9 : on enchaîne avec Caris LeVert, à deux doigts de perdre la gonfle avant de lâcher un caviar à DeAndre Jordan.

#8 : duel Argentine – Espagne en numéro 8, avec Facundo Campazzo qui se tape Ricky Rubio en transition.

#7 : Rudy Gobert a rencontré Jarrett Allen dans la raquette. Spoiler, ça ne s’est pas très bien passé pour le Frenchie.

#6 : quand Kawhi Leonard retrouve son ancienne équipe de San Antonio, souvent ça fait des dégâts.

#5 : sélectionné en numéro 1 de la Draft 2020 grâce notamment à ses qualités athlétiques venues de l’espace, Anthony Edwards dit bonjour à Nikola Jokic avec un gros tomar.

#4 : on le sait, Derrick Jones Jr. est capable de s’envoler. Nouvelle preuve ici.

#3 : Nikola Jokic, caviar en transition, c’est délicieux.

#2 : bâcher Anthony Davis puis postériser Talen Horton-Tucker lors de la même séquence, c’est l’exploit réussi par De’Anthony Melton cette nuit.

#1 : Rudy Gobert a rencontré Jarrett Allen dans la raquette. Spoiler, ça ne s’est pas très bien passé pour le Frenchie. Part II.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.