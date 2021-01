Conclusions hâtives NBA 2020-21 – la Conférence Est : Apéro TrashTalk

Enfin ! Après deux longues semaines passées à réfléchir, brainstormer, vous faire languir aussi, voici que votre duo préféré fait son retour dans le YouTube game avec un classique pour démarrer cette nouvelle saison : les conclusions hâtives ! On attaque sans plus attendre par l’Est, avec déjà quelques énormes pièges dans lesquels tomber.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Julius Randle est-il un All-Star en puissance ? Trae Young un candidat MVP ? Qui des Cavs ou des Knicks passera un tour en Playoffs ? Et Killian Hayes ? Bust ou pas bust ? Voilà quelques unes des questions qui reviennent en ce début de saison, entre commencement de réflexions intéressantes et débats dont on préfèrera rire dans quelques semaines. Parce que c’est ça une conclusion hâtive, s’imaginer qu’untel ou untel est devenu Michael Jordan alors qu’il n’est qu’un Kyle Singler un peu trop en forme, s’imaginer que les Clippers ou les Rockets sont capables de gagner en Playoffs, enfin bref vous voyez le délire. Le genre de vidéo à déguster avec la gourmandise du moment, d’autant plus quand on sort d’une pause vidéo de quinze jours, mais, surtout, le genre de vidéo à ressortir dans six mois en se fendant la gueule à propos de tant de conneries.

Allez, we, are, back. On s’installe, on se fait (pas encore) la bise, bref on reprend presque les bonnes habitudes. Et vous savez quoi ? On est (très) content de vous retrouver, parce que vous nous aviez (beaucoup) manqué aussi.