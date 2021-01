Conclusions hâtives NBA 2020-21 – la Conférence Ouest : Apéro TrashTalk

Enfin ! Après deux longues semaines passées à réfléchir, brainstormer, vous faire languir aussi, voici que votre duo préféré fait son retour dans le YouTube game avec un classique pour démarrer cette nouvelle saison : les conclusions hâtives ! Et après avoir commencé avec la Conférence Est, on enchaîne en passant de l’autre côté. Direction le Wild Wild West.

Paul George est-il devenu le meilleur joueur de la planète après avoir signé sa prolongation de contrat XXL ? James Harden est-il humain ? Les Nuggets sont-ils dans la sauce ? Les Suns jouent-ils le titre ? LeBron James a-t-il assez de soutien ? Depuis la reprise des hostilités le 22 décembre, il s’est passé beaucoup de choses à l’Ouest et forcément, on tire les premières conclusions, qui seront confirmées à l’avenir ou alors réfutées aussi rapidement qu’elles sont apparues. Les joies du début de saison en quelque sorte (surtout cette année…), où les enflammades sont nombreuses et les fantasmes à leur paroxysme. Pour certains, notamment ceux qui supportent des équipes de bas de tableau, c’est parfois le meilleur moment de l’année, avant que la réalité du terrain ne reprenne le dessus. Du coup, pour ceux qui sont concernés, profitez bien, et posez-vous tranquillement devant cette nouvelle vidéo de plus de 45 minutes.

Allez, we, are, back. On s’installe, on se fait (pas encore) la bise, bref on reprend presque les bonnes habitudes. Et vous savez quoi ? On est (très) content de vous retrouver aussi pour démarrer l’année 2021 de la meilleure des manières.