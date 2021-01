Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et des Blazers qui n’en ont rien à foutre

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Une mixtape signée Kyrie Irving et Jarrett Allen, un LeBron James énervé, des Nuggets qui ne rassurent pas, un drôle de match à Los Angeles et des Blazers qui ne rassurent vraiment pas non plus.

– Les rencontres de la nuit

Nets-Jazz : 130-96

Grizzlies-Lakers : 92-94

Nuggets-Wolves : 116-123

Clippers-Spurs : 113-116

Blazers-Bulls : 108-111

– Ce qu’il fallait retenir

Kyrie Irving a été phénoménal face au Jazz

Jarrett Allen a été phénoménal face à Rudy Gobert

Rudy Gobert qui s’est d’ailleurs fait renommer Baguette Biyombo dans la nuit, surnom validé par le Shaq

Les Grizzlies étaient dans le match, puis Dillon Brooks a énervé LeBron. Quelle belle idée.

Les Nuggets ont mis le temps, mais ils ont fini par dresser les Wolves

Nikola Jokic a été fantastique

Juancho Hernangomez et le freak Jarred Vanderbilt se sont rappelés au bon souvenir de leur ancienne franchise

Paul George était absent face aux Spurs

Patrick Beverley s’est pris pour Stephen Curry

Nicolas Batum s’est pris pour Scottie Pippen

Mais Patty Mills a mis tout le monde d’accord

Damian Lillard s’est réveillé très tard face aux Bulls, beaucoup trop tard

Zach LaVine a été clutch

Et les Blazers ont perdu face à des Bulls amputés de quatre joueurs majeurs

Et les Blazers sont vraiment énervants

– Les moments forts de la nuit

Nan mais sérieux, ok y’a pas de public les joueurs sont seuls dans la salle mais appliquez-vous un minimum sur les noms en intro, Taurena Prince vous foutez quoi à la réal les Nets 😭😭😭 pic.twitter.com/H3iq4yqeDu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2021

KYRIE EST INCONSCIENT 7/7 AU TIR 18 POINTS EN 9 MINUTES — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2021

Cette première mi-temps de Kyrie… 22 points

9/12 au tir

4/5 à trois points

4 rebonds

3 passes

Du cross dans tous les sens

De la passe dans le dos

De la défense et du bonheur C’est merveilleux quand il joue comme ça. La beauté du basket. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2021

L’histoire du jour, bonjour : – Dillon Brooks score sur LeBron et lui hurle « AND ONE » dessus. … un peu plus tard… – LeBron termine le match avec un sublime fadeaway, en indiquant à Brooks qu’il est trop petit. Trashtalk le King ? Mauvaise idée. 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/T91CGHxacX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2021

– Le top pick en TTFL : Nikola Jokic

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI

– Le classement

– Le programme de ce soir

1h : Pacers-Rockets

1h : Magic-Cavs

1h : Sixers-Wizards

1h30 : Hawks-Hornets

1h30 : Heat-Celtics

1h30 : Knicks-Jazz

2h : Bucks-Pistons

2h : Pels-Thunder

3h : Suns-Raptors

4h : Warriors-Clippers

4h : Kings-Bulls

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Une année 2021 que l’on vous souhaite une fois de plus merveilleusement belle, que l’on souhaite à tout le monde meilleure que la précédente. Tout simplement, pour commencer.