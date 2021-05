Les Lakers ont activé le mode verrou : victoire autoritaire contre les Suns, le champion a fait la moitié du boulot

Les Lakers recevaient les Suns cette nuit au Staples Center afin de valider l’avantage du terrain acquis au dernier match. Devin Booker et sa bande allaient-ils jouer un vilain tour à leurs hôtes ? On vous raconte tout ça juste en-dessous.

Monty Williams nous avait annoncé un Chris Paul opérationnel et on se prenait donc à rêver d’un duel au couteau entre Suns et Lakers. La première mi-temps nous donne raison avec la défense locale qui prouve sa solidité mais Los Angeles ne parvient pas à enfoncer le clou de l’autre côté. On part sur un match défensif et il n’y a que trois points d’écart à la pause. Les Lakers lancent enfin la charge au retour des vestiaires avec un LeBron James (21 points, 9 passes, 6 rebonds) en mode tornade et Anthony Davis (34 points, 11 rebonds) dans son sillage. Les deux stars plantent vingt-huit des trente-trois points de l’équipe sur ce quart-temps et mettent déjà Phoenix à 13 longueurs alors qu’il reste douze minutes au chrono. Le money time s’annonce calme, L.A continue de grappiller de l’avance et on sent fort le second blowout de la soirée nous tomber dessus. C’est sans compter un petit run des Suns qui vont infliger un petit 12-2 pour revenir à huit unités à un peu moins de trois minutes du terme. Plus de peur que de mal et une affaire qui se finira finalement avec un écart confortable. Avant cela, Devin Booker s’était fait éjecter pour avoir envoyé valdinguer Dennis Schröder (il l’a poussé alors qu’il était déjà dans les airs) et Jae Crowder l’a suivi quelques instants après à cause de quelques mots échangés avec l’Allemand. La soirée finissait bien mal pour le second bilan de l’Ouest, lequel se retrouve désormais dans l’obligation de gagner le prochain face-à-face au risque de donner trois balles de match au champion.

Pour cela, il faudra espérer que Chris Paul soit vraiment remis de ses problèmes physiques (c’est pas gagné) et que Booker reprenne le rôle de pyromane qu’il a laissé au vestiaire cette nuit (19 points à… 6/19). L’inexpérience des Suns est bien plus visible et exploitable lorsque le Point God n’est pas là pour diriger ses troupes et on est en droit de craindre une fin de série un peu déséquilibrée. Ce qui serait quand même sacrément dommage vu le Game 1. Pour l’anecdote, les Lakers n’avaient plus gagné en Playoffs à la maison depuis… mai 2012. (ils se sont fait sweeper en 2013 par les Spurs et la bulle d’Orlando est considérée comme un terrain neutre). Une victoire qui rassurera sans aucun doute les fans sur le niveau du tenant du titre.

LeBron James et les Lakers remportent un précieux succès et maintiennent la pression sur les Suns. Cela fait désormais 2-1 et les Angelinos auront une nouvelle occasion de faire le break devant leur public avant de revenir du coté de Phoenix… pour la dernière fois ?