L’Addition – le replay : les plus grands souvenirs de l’année 2021, et Scooby le chien !

Vous avez pu découvrir le nouveau concept de « L’Addition » il y a deux semaines avec une grosse première émission. Vendredi soir, vos serveurs préférés étaient de retour pour parler NBA pendant quasiment deux heures, et de plein d’autres choses encore.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées

L’Addition, chef ! Pour cette deuxième émission avec Simon et Bastien en direct sur Twitch, on a fait le tour de grands souvenirs de l’année 2021 avant la fin du mois de décembre. Giannis, Chris Paul, Trae Young et l’équipe de France parmi tant d’autres ! Cependant, on a également discuté de l’actu NBA et notamment des Knicks. Mais que fera Kemba Walker prochainement ? On a essayé de répondre à la question. Autre question existentielle : qui sont les légendes des mi-temps en NBA ? On se lâche complet sur Scooby et Christian, avant de débattre des meilleurs films de Noël ! Carte ou espèces, par ici pour le replay de l’Addition !

Nouvelle émission mais on garde les bonnes habitudes : on se pose dans un bon fauteuil, on prend de quoi grignoter, on commente si on a envie et, surtout, on kiffe sa vie avec les copains de la balle orange.