NBA Top 10 du jour : Wayne Ellington veut brûler sa licence, Tre Mann lui a fait très mal

Un bon neuf matchs au programme de la nuit et c’est donc un Top 10 bien fourni qui nous accompagne au petit matin. On vous sort les images avec nos commentaires persos pour animer un peu le tout. Let’s go !

Journées portes-ouvertes dans la défense des Wolves, ! Les petits gars du Minnesota font passer un vieux jeu à 3 passes pour un incroyable système de l’Est, et c’est Evan Mobley qui termine au cercle.

Classico de chez classico, Giannis Antetokounmpo part de loin et emmène le pauvre Christian Wood dans son eurostep : tomar tranquilou !

Kelly Oubre Jr. drive comme un phacochère et termine main gauche au cercle, on voit de l’électricité.

Bon, Kevin Durant block Trae Young mais la séquence n’est pas suuuuuper impressionnante. Un peu l’impression de voir un grand-frère sans pitié avec le benjamin.

Tiens, on avait presque oublié qu’Hamidou Diallo savait poser de gros marteaux.

Myles Turner achète un billet aller simple pour les Baléares à Moses Brown : l’intérieur des Mavs mort à la feinte et laisse le gros bonhomme en jaune exploser le « cerceau ».

Un type avec un nom imprononçable mais que l’on connait parce qu’il est souvent bon (journalisme 8.0) scotche Mitchell Robinson au sol : « not in my véranda baby ! ».

Bas de podium avec Oshae Brissett et son nom de fromage qui part tomar solo avec une main derrière la tête, nous sommes subjugués (non).

Nicolas Claxton monte sur toute la peinture des Hawks et rappelle à la Géorgie ce qu’est un vrai Faucon

Wayne Ellington veut brûler sa licence, Tre Mann lui a fait très mal (ouai on a remis le titre comme des fainéants ouai).

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se retrouve dès demain pour un nouveau Top 10 à analyser en famille. Nous ? On va s’étirer tranquillement et passer à la suite car il y a du lourd qui arrive. À très vite !