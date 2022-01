L’Addition – le replay : panique à la trade deadline, et la grande histoire des maillots retirés !

L’Addition était de retour pour un troisième épisode avec le même casting étoilé aux commandes et beaucoup de choses à raconter ! Pour ceux qui ont raté ça, on vous balance le replay !

Ici-même, le lien préféré vers ta chaîne préférée pour suivre ton sport préféré.

L’Addition, chef ! Pour cette nouvelle édition avec Simon et Bastien en direct sur Twitch, on a fait le tour de grands sujets qui méritaient leur bout de discussion à table. On revient notamment sur le choix des titulaires au All-Star Game (oui, Andrew Wiggins sera mentionné) mais on se penche aussi sur les potentiels moves à venir. Qui va faire un transfert de panique à la trade deadline ? Quels joueurs vont partir sur un coup de tête de leur management ? On vous explique en détail l’histoire de retraits des maillots NBA, et plein d’autres choses ! Carte ou espèces, par ici pour le replay de l’Addition !

On ne change pas une équipe qui gagne : vous choisissez un fauteuil confortable, vous prenez de quoi grignoter, vous montez le son, vous commentez si vous voulez et, surtout, vous profitez !