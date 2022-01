Résumé NBA (scores, stats, highlights) : manquer une situation de 4 contre 1, le Thunder sort le tank avec discrétion

Onze matchs cette nuit et quelques scénarios des plus chouettes à débriefer. Un Grec a tranquillement déroulé, un Serbe l’a imité, puis un fou malade du Tennessee a pris le relais. On s’assoit, on se fait couler un truc et on regarde ça.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

La jeunesse du Magic a très bien reçu les Pistons : 24 points de Franz Wagner et un double-double à 18 points et 11 rebonds pour Mo Bamba.

Malgré la défaite en blowout, Killian Hayes a performé en sortie de banc avec 11 points, 6 rebonds, 6 assists, 2 blocks et 1 interception à 38% au tir.

Tout le contraire pour Cade Cunningham, méconnaissable à… 3/ 17 au tir.

Les Hawks ont décroché une sixième victoire consécutive face à Boston.

Les statisticiens ? 21 points, 9 rebonds et 4 blocks de John Collins, 21 points, 9 rebonds et 6 assists pour Trae Young.

Un peu en galère au tir (5/17), Jayson Tatum doit vite se réaligner sur les standards de ses derniers matchs.

Les Lakers ont failli revenir en fin de match à Charlotte, en vain.

Russell Westbrook n’est pas passé loin d’une perf’ XXL, à un dernier tir près pour être exact.

Le Brodie a quand même calé 30 points en seconde mi-temps (35 au total).

Nikola Jokic s’est baladé contre les Pelicans : 29 points, 13 rebonds et 10 assists.

Pris dans le piège du blowout à Miami, les Clippers auraient pu faire le comeback, à quelques unités près.

Les Blazers ont gagné à Houston grâce aux travaux de leurs cadres : C.J. McCollum à 26 points, Jusuf Nurkic à 25 plaques et 13 rebonds, Anfernee Simons à 27 unités.

Ja Morant a signé un triple-double à domicile pour chasser les Mormons du Tennessee : 30 points, 10 rebonds et 10 assists.

C’est le triple-double avec le plus gros scoring de l’histoire de la franchise.

Le Thunder et les Pacers sont allés en prolongation. : victoire pour Indiana avec 24 points, 18 rebonds et 10 assists de Domantas Sabonis.

On attendait rien des petits gars de l’Oklahoma, on a quand même été déçus avec une dernière séquence… lunaire.

Dejounte Murray a gâché le retour de DeMar DeRozan à San Antonio : 29 points, 9 rebonds et 12 assists pour la pupille de Pop.

Les Suns ont bien reçu les Wolves, avec un Chris Paul en 21/10/14 et un Devin Booker à 29 points.

Malgré 27 points et 10 assists, Anthony Edwards n’a pas réussi à décrocher la victoire, seul pour son équipe.

Les Bucks du Greek Freak ont géré leur rencontre face aux Knicks, sans trembler.

38 points à 63% au tir pour Giannis, contre 25 unités d’Evan Fournier.

# Quelques souvenirs de la nuit

🃏 29 PTS, 13 REB, 10 AST 🃏 2022 #NBAAllStar Nikola Jokic puts up his sixth triple-double of the MONTH in the @nuggets fourth-straight win! pic.twitter.com/sKfncoIzNh — NBA (@NBA) January 29, 2022

Nerlens Noel’s flagrant one on Giannis: pic.twitter.com/tTpOluc0AI — Scott Grodsky (@ScottGrodsky) January 29, 2022

this sequence…Dejounte Murray just such a menace. at all times. pic.twitter.com/d5kQAgZiW5 — Rob Perez (@WorldWideWob) January 29, 2022

⭐️ LA MASTERCLASS DU THUNDER ⭐️pic.twitter.com/pFAB2wqou3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2022

Domantas Sabonis stuffs the stats sheet to fuel the @Pacers in their road win 🏁 24 PTS | 18 REB | 10 AST | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/6VNeX3io2z — NBA (@NBA) January 29, 2022

Evan Fournier makes the circus shot 😮 pic.twitter.com/fyMaweZOEe — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 29, 2022

Je jure le commentateur des Hornets va perdre sa voix un jour sur un tir au buzzer.pic.twitter.com/85HFnDGFN7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2022

Watch this defensive possession by Killian Hayes https://t.co/p0spaVvLW0 — Ku (@KuKhahil) January 29, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir