Dejounte Murray gâche le retour de DeMar DeRozan à San Antonio : 29 points, 9 rebonds et 12 assists, lui aussi a passé un cap

Ce vendredi, pour le premier retour de DeMar DeRozan à San Antonio, Roose Bolton Dejounte Murray a caché une armure sous son habit de fête. Un espèce de guet-apens orchestré par la patte Gregg Popovich et autorisé par les largesses défensives de Chicago. Retour d’un vieil ami ou non, les Spurs ne laissent que peu de place à l’émotion. Débrief.

Quand une ex revient à la maison, on a juste envie de lui montrer que notre vie est géniale. Bien que le classement soit accessible pour quiconque dispose d’un accès internet, DeMar DeRozan repart de San Antonio cafardeux, pas vraiment certain d’avoir fait le bon choix. Une dernière phrase totalement fausse mais un fond plein de vérité. Ce vendredi, les Spurs se sont tous réunis pour recevoir Chicago de la plus habile des manières. Pas d’absents – hormis Keita Bates-Diop placé dans le protocole COVID – et la simple volonté de taper là où ça fait mal. Les Bulls restent quant à eux sur deux victoires consécutives mais ne déroulent plus comme en première partie de saison. La raison ? Le backcourt Lonzo Ball – Alex Caruso squatte l’infirmerie et n’a pas reverrouillé le cadenas avant de partir. L’attaque score un peu moins et la défense encaisse un peu plus. Mais en pleine course effrénée pour le trône de la Conférence Est, il est hors-de-question de lâcher une cartouche à San Antonio, là où tout le monde se tait quand Jakob Poeltl pousse les portes du saloon. Et c’est pourtant ce qui va se passer. Comprenez bien que lors de cette rencontre, un seul et même système offensif sera répété en boucle par les Spurs : Dejounte Murray demande un écran, Jakob Poeltl monte le poser avec tout le matériel, Dejounte Murray drive au fessier et agit en fonction. Il est possible de remplacer Dejounte Murray par Derrick White, le résultat est le même, à savoir une défense de Chicago incendiée et un mouvement de balle constant. Le plus inquiétant, c’est qu’il ne faut même pas s’appeler Gregg Popovich pour en profiter.

DeMar DeRozan received a tribute video from the Spurs in his first game back in San Antonio 🖤🤍 pic.twitter.com/Fp5Nv3Meza — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 29, 2022

Bien que DeMar DeRozan soit venu avec les crocs – ceux d’un gars tout juste sélectionné en tant que titulaire au All-Star Game – sa feuille de match à 32 points, 6 rebonds et 8 assists a tapé dans le vent. Même topo pour les 30 points à 44% au tir de Zach LaVine, ainsi que pour les 18 unités à 78% au tir de Coby White. Les Bulls ont d’ailleurs plutôt bien géré leurs offensives, là n’est pas le problème. Seulement, quand en face les Spurs distillent 35 passes décisives dans la rencontre, c’est qu’un Texan trouve beaucoup trop facilement un autre. Chef d’orchestre de ce succès à domicile, sous les projos de l’AT&T Center, Dejounte Murray laisse derrière lui 29 points, 9 rebonds, 12 assists, 5 ballons perdus et 3 interceptions à 50% au tir dont 2/4 de loin. Le meneur aux larges épaules confirme son excellente forme du moment. Il a parfaitement fait le lien entre les consignes initiales de Pop et les mains de ses partenaires, ouverts. Ses Manu & Tim à lui ? Keldon Johnson et Jakob Poeltl, lesquels seront sans aucun doute présents à sa cérémonie de retrait de maillot. L’intérieur qui ressemble à un sachet de levure termine la partie à 21 points et 11 rebonds. Son impact des deux côtés du parquet mérite une couronne. Pour Keldon Johnson, la feuille de match affiche 23 points et 8 rebonds à 50% au tir dont 4/8 à 3-points. Il a été assigné à un rôle peu évident, celui de la troisième solution sur pick-and-roll. Si le meneur ne peut pas tirer et que Jakob Poeltl discute pêche au gros avec son défenseur, alors c’est à lui de se rendre disponible sur les ailes. Ce que Keldon a très bien fait. On termine par un petit tweet qui ouvre le débat. Eh, Dejounte Murray au All-Star Game, ça cause ?

Dejounte Murray last 6 games: 29 PTS | 9 REB | 12 AST | 3 STL

16 PTS | 10 REB | 11 AST | 2 STL

19 PTS | 5 REB | 10 AST | 3 STL

19 PTS | 9 REB | 12 AST | 1 STL

25 PTS | 12 REB | 10 AST | 1 STL

23 PTS | 10 REB | 14 AST | 3 STL All Star. pic.twitter.com/9EFadtR8q2 — StatMuse (@statmuse) January 29, 2022

Fun fact, plus que 7 victoires et Gregg Popovich sera l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière. Une légende du velleda qui ne compte plus les soirées à rentrer se faire mousser dans le jacuzzi, mais qui ne s’en lasse pas pour autant. Celle-ci était belle, il convient désormais d’enchaîner pour gratter ce dixième spot synonyme de play-in.