Mercredi panzani importantissime dans la course aux Playoffs des deux conférences ! Des grosses perfs de part et d’autre, et trois retours marquants au menu de la nuit.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Nuggets – Wizards : 118-104 (stats)

Heat – Knicks : 127-120 (stats)

Raptors – Pacers : 114-118 (stats)

Mavericks – Warriors : 125-127 (stats)

Bulls – Sixers : 91-116 (stats)

Grizzlies – Rockets : 130-125 (stats)

Bucks – Spurs : 130-94 (stats)

Wolves – Hawks : 125-124 (stats)

Jazz – Blazers : 115-127 (stats)

Lakers – Suns : 122-111 (stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

Des Nuggets en mode diesel comme un peu trop souvent en ce moment. Victoire +14 contre Wash, l’essentiel est là, la manière manque toujours.

Jimmy Butler plante 35 pions et fait gagner le Heat dans un match crucial contre les Knicks. Le Top 6 se rapproche pour Miami.

Les Raptors étaient dedans et Andrew Nembhard est passé par là. Le résultat… en a subi les conséquences.

Victoire des Warriors à l’extérieur avec une grosse défense, non ce n’est pas un rêve. Ah oui, Luka Doncic est revenu aussi, mais Kyrie est parti.

Une raclée… pure et dure. Rien à ajouter.

Ja Morant is back ! Il a démarré sur le banc, mais il était bien là et c’est le principal. Mission rédemption entamée.

Une journée au taf pour les Bucks. C’est pas les Spurs et leur équipe de G-League qui vont faire trembler le meilleur bilan de la Ligue.

Karl-Anthony Towns est de retour aussi après 4 mois d’absence. Il donne la victoire à son équipe. Tout va bien pour le chat.

Petit record en carrière pour Shaedon Sharpe, auteur de 24 points et acteur de la win des Blazers avec un giga dunk en prime.

Dommage pour Markkanen qui a posé un sympathique 40/12.

Les Lakers découpent collectivement les Suns. Les Lakers recollent au derrière des Mavs. Ce finish, décidément…

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

# LE BEST PICK EN TTFL : NIKOLA JOKIC

Best picks en #TTFL cette nuit : – Nikola Jokic : 65 pts

– Jimmy Butler : 64 pts

