Kevin Durant s’est fâché : trashtalking avec Trae Young, 31 points sur la tête des Hawks, on ne le répétera jamais assez mais n’énervez pas KD

En plein roadtrip loin du Barclays Center en ce moment, les Nets étaient en déplacement à Atlanta et espéraient se reprendre après une vilaine défaite à Houston. Objectif rempli pour Kevin Durant et ses boys (113-105), qui ont mis Trae Young à terre avec ses Hawks. Maintenant il ne reste plus qu’une chose, c’est finir cette série de déplacement avec une dernière win à Detroit.

Le droit à l’erreur n’était plus trop d’actualité pour les Nets cette semaine. Non pas que leur franchise allait exploser en cas de défaite à Atlanta, bien au contraire, mais ceux qui suivaient et suivent Brooklyn de près savaient que le match de ce vendredi soir était important. Rappelons le contexte. Il y a quelques jours, lors de la réception des Bulls à domicile, les hommes de Steve Nash n’avaient pas su finir le taf alors qu’il avait été répété par plusieurs joueurs dont James Harden en premier que cette opposition face à Chicago était de la plus haute importance. Aïe. Une défaite pour finir un homestand de 2 victoires et 2 revers en 4 matchs, Kevin Durant et sa bande s’envolaient pour 4 nouveaux matchs mais cette fois-ci en déplacement : Dallas, Houston, Atlanta et Detroit. Rien de très flippant, n’est-ce pas ? Oui, sauf que… sauf que. Après un premier bon match chez les Mavs, notamment marqué par un run de fin de match sensationnel, les copains de Brooklyn se rendaient chez les Rockets et nous envoyaient un bon gros Panza du mercredi soir. Défaite à Houston, pour le retour de James Harden dans son ancienne franchise, et tout ça pendant que KD se repose. Merde alors. On peut même plus reposer sa superstar sans finir la soirée tête baissée ? Alors que Nash espérait voir son barbu préféré ne faire qu’une bouchée de Garrison Matthews et compagnie, c’est une nouvelle défaite frustrante qui venait taper sur les joues des Nets. Pas grave, c’est embêtant mais autant se relancer directement ce vendredi à Atlanta, avec un match complet de la part d’une équipe complète et avec un leader… complet.

Le retour de Kevin Durant dans le 5 majeur, c’était l’occasion idéale pour le tester face à une ligne d’ailiers complètement décimée côté Hawks. Timothée Luwawu-Cabarrot envoyé en mission sur l’arme fatale du scoring moderne, le Français a beau avoir de la discipline et il va d’ailleurs le montrer sur ce match en défendant plutôt bien, il n’y a pas grand chose à faire quand KD se met en tête qu’il a une victoire à aller chercher. Douze points dans le premier quart, des gros contres aux bons moments, des shoots qui font mal quand ça compte vraiment, c’était le numéro 7 comme on aime le voir jouer. C’est-à-dire, celui qui dicte. Le maestro. Il suffisait de voir Trae Young le chauffer avec un peu de trashtalking en première mi-temps pour comprendre que cette affaire allait vite dégénérer. Si au final KD ne va pas finir avec 70 points, la tête de Trae dans un sac de glace et des fans d’Atlanta en PLS, c’est une victoire bien contrôlée et rondement menée que le leader des Nets va apporter en étant bien entouré. Le banc, notamment, de Steve Nash va faire la différence. De retour récemment après avoir été éloigné de la rotation, Nic Claxton va une nouvelle fois être impactant, tout comme Bruce Brown, James Johnson, Paul Millsap et Cam Thomas. Les combinaisons idéales pour soutenir un KD chirurgical (31 points à 12/22 au tir), mais un KD qui a aussi su comment faire pour que les Hawks déraillent. Allez, laissez-moi défendre un peu sur Trae Young, histoire que je lui rentre dans sa tête. En jouant physique avec sa longueur de bras et sa science du vice, Durant va frustrer Young et rendre la monnaie du trashtalking effectué par le meneur en début de rencontre. Poussé à bout, Trae va même vouloir aller au front contre front (ou plutôt front contre nombril) avec l’ailier des Nets, mais il suffisait de voir le sourire de KD pour comprendre que le tour était joué. Fin de match ? Un festival de tirs ratés par la star des Hawks, tandis que Durant laissait son efficacité et son collectif prendre le dessus. Une belle interception de Harden, du bon hustle des vétérans, quelques mauvaises lectures forcées par de belles rotations défensives, en y ajoutant le fait d’appuyer là où ça fait mal (les ailes, trop d’absents côté Atlanta), Brooklyn repartait de Géorgie avec le sentiment du devoir accompli. Victoire 113 à 105, merci, au revoir.

Mais alors maintenant ? Et bien maintenant, c’est direction Detroit, pour le quatrième match de ce petit roadtrip. Autant vous dire qu’une défaite rendrait le tout frustrant à mort, et on ne sait pas encore si un joueur sera mis au repos en particulier. Ce qu’on sait, c’est que les Nets ont besoin de profiter de la situation actuelle pour enchaîner les victoires, et ne pas laisser de marge à la concurrence. Milwaukee a ses deux pieds sur la pédale d’accélérateur, les Sixers pourraient prochainement bouger Ben Simmons, les Bulls ont un tas de blessés, et Brooklyn n’en a pas trop profité. La bonne nouvelle, c’est que ce sont 5 matchs consécutifs à domicile qui seront joués par les Nets, et il y aura à nouveau une chance d’envoyer un message à la concurrence. Tout ce qu’on demande, c’est une série comme les autres grandes équipes de ce début de saison ont montré : les Bucks, les Suns, les Warriors et le Jazz, tous ont montré ou sont en train de montrer que le mode rouleau-compresseur existe. Est-il présent dans l’ADN de ces Nets ? En sachant qu’ils vont jouer les Pistons, les Sixers, le Magic, les Nuggets, les Wizards et les Blazers avant d’affronter les Lakers le soir de Noël, on pourrait obtenir une réponse prochainement.

KD drops 31 and the @BrooklynNets leave Atlanta with the win 💧 6 AST

5 REB

2 BLK

50 FPTS pic.twitter.com/fULHVLhlHE — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 11, 2021

On ne le répétera jamais assez, mais énerver Kevin Durant, mieux vaut l’éviter. Les Hawks, décimés sur les ailes, se font plumer par un KD tout fâché et qui a su appuyer là où ça fait mal quand il le fallait. Le groupe des Nets a globalement répondu présent, il faut maintenant boucler le roadtrip efficacement à Detroit afin de rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli.