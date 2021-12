Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le retour de Damian Lillard ne change rien, les Blazers continuent de faire du surplace

Six matchs au programme de ce dimanche soir et pas mal de news qui vont venir vous accompagner pour votre pause café au bureau. Giannis Antetokounmpo tout en contrôle au Madison, Kevin Durant en mode record, les Blazers qui n’y arrivent toujours pas malgré le retour de Dame et un LeBron James qui n’arrête plus de réaliser des triple-doubles.

Quentin Grimes avait la main chaude avec 7 tirs primés (record pour un rookie des Knicks) et 27 points au total (record pour la première titularisation d’un rookie des Knicks) mais on va encore attendre un petit peu avant de l’appeler Landry Fields car les Knicks ont encore perdu.

Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ont fait du petit bois tout l’après-midi au Madison Square Garden, ça fait 12 victoires en 14 matchs pour les Bucks.

Pas de James Harden à Detroit mais les Pistons ont déroulé le tapis rouge à Kevin Durant. Durantula termine à 51 points et bat son record de points sous le maillot des Nets.

Sans Jerami Grant on a pu observer la jeunesse de Motor City. Cade Cunningham, Saben Lee et Frank Jackson ont répondu présents, Killian Hayes doit toujours régler la mire et Isaiah Stewart s’est occupé du sale boulot alors que Josh Jackson et Saddiq Bey ont manqué le coche. Et à la fin, c’est toujours Detroit qui perd.

Même sans Luka Doncic (cheville) et avec un KP en toute petite forme, les Mavericks ont passé une sacrée pilule à OKC chez eux. A ce stade de la nuit, on était donc bien à 3 victoires de suite pour les équipes à l’extérieur.

Théo Maledon a joué 13 minutes sans le moindre punto à se mettre sous la dent mais il n’a rien lâché avec 2 passes, 1 interception et 2 fautes pour faire remarquer sa présence.

Les cinq titulaires des Spurs ont terminé en double-digit pour sécuriser une victoire facile face aux Pels. La belle cote de la nuit, c’est Jakob Poeltl qui est sorti victorieux de sa match-up avec Jonas Valanciunas.

Un shot de cortisone et ça repart pour Damian Lillard qui a joué 37 minutes pour sa reprise après cinq matchs d’absence. Malheureusement pour le rappeur, ça n’a pas suffit à arrêter les Wolves qui ont infligé à Portland une cinquième défaite de rang. Ça commence à faire beaucoup.

Chahutés par le Magic avant la pause, les Lakers ont passé un 23-0 dévastateur dans le troisième quart-temps.

À 36 ans, LeBron James a encore au moins dix belles années de carrière devant lui. Son coéquipiers Russell Westbrook devrait déjà commencer à s’inquiéter pour son record du plus grand nombre de triple-doubles. À ce rythme, le King pourrait le faire tomber en 2038.

Quentin Grimes a pris feu ! 🔥pic.twitter.com/eWUROkDadS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2021

Du coup j’ai fait une petite modif. pic.twitter.com/thYYO61U1e — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 12, 2021

Tain mais quand il arrive en attaque et qu’il lâche son petit dribble main droite pour décaler sur sa gauche et pull up… … tu SAIS que tu vas prendre un trois points dans la gueule. Tu le sais, le public le sait, il le sait, et y’a RIEN à faire.pic.twitter.com/N3VRiusbHh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 13, 2021

🚨 MAKE THAT 51 FOR KD 🚨 That’s his @BrooklynNets career high. pic.twitter.com/GaaJ6RhXrl — NBA (@NBA) December 13, 2021

🎯 Dame range on NBA League Pass 🎯 Watch Here: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/kHUveUMW1f — NBA (@NBA) December 13, 2021

Look how comfortable LeBron is trailing the play. Unreal. Bron things on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/oeBPdBnlzj — NBA (@NBA) December 13, 2021

