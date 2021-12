NBA Top 10 de la nuit : le déficit de taille ne fait pas partie du vocabulaire de Shai Gilgeous-Alexander avec une belle détente de Marsupilami

La soirée du dimanche s’est conclue par 51 points de Kevin Durant, mais avec la NBA quand on croit que c’est fini, il y en a encore ! Rien de tel que le traditionnel Top 10 de la nuit pour commencer la semaine, et pour la Team Café conclure la nuit. Toutes sortes d’actes de barbarie sous le cercle se sont invités dans ce recap, soit des dunks et des crêpes à couper le souffle. Préparez vos plus belles onomatopées à fond le volume, depuis le temps les collègues sont habitués.

Cette soirée du dimanche était décidément celle des blocks, entre 1ers choix de Draft une certaine retenue devrait exister, un respect mutuel mais ce n’est visiblement pas la manière dont Blake Griffin voit les choses. Le vétéran n’a pas semblé hésitant lorsqu’il fallait sortir l’extincteur sur Cade Cunningham. Shai Gilgeous-Alexander n’a à l’évidence pas la taille nécessaire pour jouer intérieur, mais en voyant Kristaps Porzingis foncer sous l’arceau, une cuillère à melon et une scie à métaux n’auraient pas suffit à lui extirper l’idée d’une tentative de bloc de la tête. Résultat, il réécrit l’histoire de David contre Goliath et vient scotcher le Letton. Giannis Antetokounmpo de son côté fait revivre le “bully basketball” pour le plus grand plaisir du Shaq, et soir après soir le massacre continue sur les intérieurs adverses impuissant fasse au Greek Freak. Cette fois, c’est Nerlens Noel qui en fait les frais, en se faisant broyer les côtes au passage. Le fait que Julius Randle lui a refusé l’accès au cercle n’a servi qu’à énerver encore plus le Grec. Bien d’autres pépites vous attendent, mais pensiez-vous vraiment qu’un Top 10 plein de refus à l’arceau pouvait se conclure sans le classique chase down de LeBron Raymone James ? Spoiler alerte, c’est monstrueux comme d’habitude.

Une soirée pleine de plaisir condensée en 2 minutes, qui a dit que le traineau du Père Noël ne passait qu’au réveillon ? En NBA, c’est soir après soir. Comme on dit à Marseille, « eh mercé ! »