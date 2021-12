« Winning Time », le trailer : une série sur le Showtime des Lakers va débarquer sur HBO !

Depuis 2019, HBO travaille sur la production d’une série consacrée à l’époque Showtime et à la dynastie des Lakers dans les années 1980. Petit plaisir du vendredi, les premières images viennent de sortir et on a déjà hâte d’être en mars prochain pour regarder tous les épisodes en une nuitée !

« Il y a deux choses sur terre qui me font croire en Dieu, c’est le sexe et le basket-ball ». Voilà comment la série intronise Jerry Buss, l’ancien proprio des Lakers. Mais comment symboliser le personnage autrement ? Cet homme d’affaires qui kiffait bien les strass et les paillettes a révolutionné les Lakers dès son arrivée en 1979. Premier choix gagnant ? Sélectionner un certain Magic Johnson avec le premier choix de la Draft. La suite n’est que gloire et Showtime avec un Magic qui vient sublimer un collectif de stars pour en faire une dynastie, notamment aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar. De 1980 à 1991, les Lakers ont remporté cinq titres NBA et participé à neuf finales sans jamais descendre sous la barre des 65% de victoires en saison régulière. La série de HBO produite par Adam McKay va donc revenir sur le travail réalisé par Jerry Buss pour créer cette dynastie et l’entretenir, tout en retraçant la gloire et la trajectoire des joueurs phares de cette équipe mythique. Les premières images nous mettent déjà l’eau à la bouche…

Le père Buss (incarné par John C. Reilly), Magic (Quincy Isaiah) et Kareem (Solomon Hughes) seront donc essentiels à la série mais comment ne pas mentionner Jerry West (Jason Clarke), qui a occupé une place à part dans l’équipe dirigeante du Showtime et bien sûr Pat Riley. Le boss du Heat a été un des piliers de cette ère en remportant quatre titres sur le banc de la franchise de 1982 à 1990 (cinq avec son rôle d’assistant en 1980). Il sera incarné dans la série par l’acteur Adrian Brody. L’actuelle proprio Jeanie Buss aura aussi son personnage (joué par Hadley Robinson). Évidemment la rivalité avec les Celtics et Larry Bird occupera une place à part dans la série et on aperçoit même quelques images de joueurs qui en viennent aux mains… prends-en de la graine LeBron ! Le Forum d’Inglewood et son ambiance jaunâtre, la flambe des années 1980 dans la Cité des Anges, les Lakers Girls, la gloire historique d’une dynastie à travers ses personnages atypiques… Bref, rien n’est laissé au hasard par HBO, qui a semble-t-il mis le paquet pour produire une dinguerie. Seule mauvaise nouvelle pour les fans californiens, ils devront donc attendre mars 2022 pour voir un meneur qui tient réellement la route porter l’uniforme des Lakers. Pour ceux qui ne veulent déjà plus attendre, ils peuvent se procurer le livre de Jeff Pearlman qui a inspiré la création d’HBO : « Showtime : Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s ».

Souvent imitée mais jamais égalée, cette période Showtime a une place à part dans l’histoire et « Winning Time » sortira donc dans quelques mois pour retracer les coulisses de cette période. Après ce premier trailer, la hype est bien présente et on sent déjà qu’on va bien se régaler avec un casting et un scénario de qualité.

Source Texte : HBO