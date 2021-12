La BAL va repartir pour une deuxième saison en mars 2022 : après Zamalek, qui récupèrera le baobab le plus convoité du continent ?

Après une première édition sous bulle à cause de la situation sanitaire, la BAL est de retour pour une deuxième saison. 12 équipes, 12 nations et 38 matchs à travers l’Afrique pour ce second opus qui s’annonce passionnant !

La Basketball Africa League a été lancée en 2020 sous l’impulsion conjointe de la FIBA et de la NBA. Le but est simple : promouvoir et continuer de développer le basket africain en proposant une compétition qui regroupe les meilleures équipes du continent. La compétition prenait un peu la suite de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions, qui a existé de 1972 à 2019. Malheureusement, COVID oblige, le lancement de la BAL a été perturbé et en 2021, la première édition fut raccourcie : les douze équipes présentes dans la bulle de Kigali au Rwanda n’avaient disputé qu’une poignée de matchs au mois de mai dernier. Au final, c’est Zamalek qui avait triomphé en finale face à l’US Monastir, le club égyptien posant alors ses mains sur le premier trophée de la BAL pour le ramener du côté des pyramides. Cette année, on retrouvera aussi douze équipes mais la compétition s’annonce bien plus intense et relevée avec la bagatelle de 30 matchs de saison régulière et 8 matchs de Playoffs. Depuis octobre et jusqu’à la fin du mois de décembre, la FIBA organise des tournois qualificatifs, à la suite desquels douze équipes de douze nations différentes obtiendront une place sur la ligne de départ.

The moment you’ve been waiting for has finally arrived! BAL SEASON 2 is coming 🏀 pic.twitter.com/OStCsKQAna — Basketball Africa League (@theBAL) December 9, 2021

La compétition se déroulera en trois phases, une première de quinze matchs à Dakar du 5 au 15 mars 2022. Par la suite, les équipes se rendront sur les terres du champion en titre, au Caire, pour disputer à nouveau quinze matchs du 9 au 19 avril 2022. Pour finir, les choses sérieuses se dérouleront au Rwanda (à Kigali) du 21 au 28 mai. Un calendrier bien chargé et détaillé par ESPN. La Basketball Africa League avait créé un sacré engouement l’année dernière avec une finale retransmise dans 215 pays et 15 langues différentes. Le rappeur J. Cole avait aussi participé avec les Patriots, l’équipe du Rwanda. Le calendrier de la compétition est maintenant connu et il ne reste plus qu’à patienter quelques mois avant de voir qui succédera aux Égyptiens de Zamalek pour ramener le baobab à la maison. Une chose est sûre, le président de la BAL Amadou Gallo Fall compte bien surfer sur la réussite de la première saison malgré la présence du COVID. À l’avenir, on pourrait pourquoi pas imaginer une rencontre entre le Champion NBA et le Champion d’Afrique, ça serait beau non ?

La BAL est de retour et le calendrier vient d’être annoncé. Pour cette deuxième saison, le président Amadou Gallo Fall voit les choses en grand avec 38 matchs dans trois pays différents. Reste à savoir si ce second opus sera aussi réussi que le premier. En tout cas on te le souhaite Amadou, comme dirait l’autre.

Source Texte : ESPN