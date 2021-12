Les votes pour le All-Star Game NBA 2022 débuteront le jour de Noël : allez, rendez-vous le 25 décembre pour envoyer Alex Caruso à Cleveland

À partir du 25 décembre prochain, les votes pour All-Star Game 2022 à Cleveland seront officiellement ouverts. Le jour de Noël, les fans pourront ainsi tenter d’envoyer leurs joueurs préférés au match des étoiles.

Les fans pourront soumettre un vote par jour au cours d’une période de quatre semaines, à partir du 25 décembre à 19h au 26 janvier à… 5h59 du matin (c’est précis t’as vu). Ce sera alors le moment de mettre un bulletin pour les dix joueurs – deux arrières et trois joueurs de frontcourt par conférence – les plus méritants selon vous sur cette première partie de saison. Comment voter ? Les petites infos sont juste en dessous.

Les dates où les votes compteront double (2-for-1 Days) :

NBA All-Star Voting presented by Tissot will tip off on Saturday, Dec. 25 at 11 AM ET and conclude on Saturday, Jan. 22 at midnight ET, giving fans the opportunity to vote for the 2022 #NBAAllStar Game starters via the NBA App, https://t.co/Pqxh2EPubW & Twitter.

HOW TO VOTE ⤵️ pic.twitter.com/W7XxvperZe

— NBA (@NBA) December 8, 2021