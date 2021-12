Bill Russell met aux enchères un paquet d’objets bien sympathiques : y’en a pour tous les goûts mais va falloir sortir le chéquier !

Bill Russell a marqué la NBA à une époque où la ségrégation raciale frappait les States. Il s’est érigé en vraie légende à la fois sur le terrain mais aussi en dehors par une présence active dans la lutte pour les droits civiques. Aujourd’hui, le géant met aux enchères une partie de ses souvenirs pour notamment venir en aide aux jeunes du Massachusetts.

Bill Russell est une vraie légende de la NBA et son immense palmarès parle pour lui : onze bagues de champions, cinq trophées de MVP, douze sélections au All-Star Game, un titre olympique… Bref, on parlera pendant très longtemps encore de l’emblématique intérieur de Boston – qui soufflera ses 88 printemps en février prochain – à la fois pour ses performances sur le terrain mais aussi en dehors. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Bill Russell a lutté contre le racisme, il a notamment marché aux côtés de Martin Luther King lors de la fameuse Civil Rights March. Un grand monsieur donc au sens propre (2m08) comme au figuré et aujourd’hui ses fans vont pouvoir se faire plaisir… à condition d’avoir signé un contrat max en NBA récemment. Des centaines d’objets touchant à la carrière du géant vert ont effectivement été mis aux enchères depuis la semaine dernière sur le site spécialisé Hunt Actions. Mais le plus beau reste à venir, avec Bill Russell qui a choisi onze objets vedettes de sa propre collection qui seront mis aux enchères ce vendredi par Hunt Actions, en direct du TD Garden de Boston. Une chose est sûre, les amoureux de bagouzes vont être servis avec la première (1956) et la dernière (1969) bague de champion de Billou, une bague de ses deux titres NCAA, une de son entrée au Hall of Fame et une dernière des 50 ans de la Ligue. Ajoutez à cela sa médaille olympique de 1956 et le maillot de son dernier match porté dans une finale remportée contre les Lakers en 1969, et vous obtenez la liste au père Noël rêvée de… Shaquille O’Neal.

« J’aurais aimé voir ces objets avant la vente. J’aimerais leur enlever des mains certains de ces objets. J’ai l’occasion de récupérer les onze bagues de champion de Bill Russell et personne ne pourra enchérir plus que moi sur ce coup. »

Comme à son habitude, Shaq n’y va pas par quatre chemins. Quand on imagine l’épaisseur de son porte-monnaie et que l’on connaît l’admiration que le zinzin porte à Bill Russell, on imagine mal des acheteurs le devancer. Une partie de la fortune de Shaq reviendra donc à l’association « Mentor », fondée par Russell et qui aide les jeunes du Massachusetts à trouver leur voie. La collection mise aux enchères par le natif de Monroe comporte aussi son diplôme de droit décerné à titre honorifique par l’Université d’Harvard en 2007 et tout l’attirail qu’il portait ce jour-là. Pour le chapeau on sait pas mais pour la robe elle risque d’être trop serrée pour le Shaq. Le lot contient aussi une lettre de remerciement signée par l’ancien joueur de baseball Jackie Robinson, qui avait tenu à féliciter l’intérieur des Celtics pour sa lutte dans les années 1960. Et comme un ultime clin d’œil à la rivalité entre les Celtics et les Lakers, l’ancien numéro 6 des C’s a ajouté sa casquette hommage à Kobe Bryant.

Voilà vous êtes prévenus, Bill Russell met en vente un paquet de souvenirs retraçant sa carrière et sa vie. Aussi concerné sur les parquets qu’en dehors, l’ancien intérieur restera à jamais dans l’histoire et ce n’est pas en se séparant de trois babioles que sa légende disparaîtra, bien au contraire…

