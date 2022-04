NBA Playoffs 2022 : Bucks – Bulls, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Les Bucks et les Bulls vont se mesurer au premier tour des Playoffs. Un duel déséquilibré sur le papier mais il ne faut jamais enterrer une équipe en postseason. Allez, c’est parti pour l’apéro !

Les uns sont en course pour un back-to-back, les autres semblent ne plus savoir comment mettre un pied devant l’autre. Ce duel entre Milwaukee et Chicago a tout du passage à tabac et nombreux sont ceux qui misent sur un sweep, le célèbre coup de balai, le 4-0 et merci d’avoir participé. Avant d’envoyer trop vite les Bulls en vacances, laissons donc une chance à DeMar DeRozan et sa bande de fermer toutes nos bouches. Même si la fin de saison est décevante, Windy City a quelques armes pour embêter le champion en titre. Assez pour le faire douter ? On verra bien mais Giannis Antetokounmpo risque d’activer le mode rouleau compresseur. Quels sont les clefs du match ? Quel coach va surprendre l’autre ? Qui sera le facteur X ? Enfin, les habitués connaissent, on vous claque le petit prono qui va bien car le ballon orange, c’est aussi un sport où on se mouille.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !