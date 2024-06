Auteur d’une saison pleine à New York, Isaiah Hartenstein pourrait s’en mettre plein les poches durant la Free Agency. Selon Yahoo Sports, le pivot postule à un contrat entre 80 et 100 millions de dollars.

De pivot remplaçant à New York à cible de choix à la Free Agency, il n’y a qu’un pas et Isaiah Hartenstein l’a franchi. L’ancien des Clippers a parfaitement suppléé Mitchell Robinson cette saison, apportant sa combativité, sa défense, ses rebonds et son intelligence de jeu dans la raquette des Knicks.

Libre cet été, Hartenstein va désormais devoir décider de son futur. Même si ses stats ne sont pas les plus clinquantes (7,8 points, 8,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 interception, 1,1 contre en moyenne en 25 minutes), le joueur a tout du role player parfait et le faible nombre de pivots dignes de ce nom sur le marché cet été (Valanciunas) ne fait qu’aider sa valeur. Le Thunder notamment serait prêt à bouger ses pions.

Mais pour obtenir Hartenstein, il faudra visiblement passer à la caisse. Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, le pivot pourrait profiter de la concurrence pour aller chercher un contrat de 80 millions sur 4 ans. (c’est ce qu’avait obtenu Jakob Poeltl l’été passé) En cas de surenchère, l’insider imagine même un scénario où l’Allemand réussit à obtenir jusqu’à 100 millions. Cette saison, Isaiah Hartenstein était rémunéré 9 millions de dollars, il s’apprête donc à doubler voire presque tripler ses émoluments.

Cette course à la signature d’Hartenstein est un problème pour New York. La franchise de la grosse pomme est limitée à 72 millions sur 4 ans, en vertu d’une règle autour des Bird Rights du joueur. Les Knicks ne seront donc peut-être pas l’offre la plus lucrative pour le géant de 2m13. Reste à savoir s’il favorisera un cadre dans lequel il s’est épanoui cette saison ou un meilleur prix ailleurs.

