La déception du dernier match est là, bien sûr, mais quiconque aura vécu ce Masters sur place ne peut que confirmer que ce week-end de basket 3×3 fût une totale réussite. Grâce aux équipes du 3xFestival, de la FFBB et de la FIBA, co-host de l’évènement, grâce au public venu nombreux et grâce, évidemment, à un plateau assez incroyable de joueurs dont la plupart seront à Paris dans 50 jours pour les Jeux olympiques.

Après le sacre des Françaises jeudi soir, les quatre gaillards de Paris 3×3 ont donc loupé le doublé de très peu. Après un quart de finale énorme face au phénomène mi-Rodman mi-Balotelli Worthy De Jong et ses collègues de l’équipe d’Amsterdam, Paris a mis les bouchées doubles en demi. Une demi qui aurait pu se jouer face à Jimmer Fredette et le lanceur à la cuillère Canyon Barry, mais le squad de Miami avait auparavant perdu son quart de finale contre les vaillants Monténégrins de Pogdorica. Ces mêmes vaillants qui seront donc… lessivés par Paris, et notamment par un Seguela exceptionnel sur les deux premiers matchs de la journée.

ET ALLEEEEEEEEZ, @3x3ffbb qualifié pour la demi-finale du Masters de Marseille let’s goooooo #3xFestival@TrashTalk_fr pic.twitter.com/iSgI5vO2by

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) June 1, 2024

Mais impossible de ressortir un seul homme de cette aventure marseillaise. Paul Djoko qui m’a fait tweeter en majuscule, Jules Rambaut qui fera bientôt les concours de tirs à 3-points et un Alex Vialaret aussi clinique de loin que solide de près, voilà les trois larrons qui auront accompagné “Séguel’Hair” tout au long de ce week-end sacrément bien ficelé. Et pourquoi ce surnom ? Il faudra attendre pour le savoir.

ET LE DEUXIÈME GAME WINNER DE LA JOURNÉE POUR LE KING FRANCK SEGUELA 🇫🇷🔥🇫🇷🔥🇫🇷🔥@3x3ffbb est en FINALE DU MASTERS DE MARSEILLE 🥰🥰🥰#3xFestival pic.twitter.com/FtZkwDxakh

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) June 1, 2024

“Ultra-positif”, voilà le ressenti de Paul Djoko au micro d’Alexandre Lacoste de BeBasket, en sortie de finale perdue. Car l’objectif était double. Se chauffer avant les Jeux, bravo, c’est fait, et en mettre plein la vue à la France afin de hisser le 3×3 encore un peu plus haut, double bravo, c’était frais. Sachez d’ailleurs qu’un gros reportage sur mon épopée non loin du Velodrome tombera bientôt, possible même qu’une surprise arrive en milieu de semaine concernant nos quatre héros français du week-end, mais, chut, on ne vous a rien dit.

Ce qu’il faut retenir de ce samedi ? C’est que la fête a battu son plein, c’est qu’une équipe lituanienne composée d’ogres a remporté ce Masters, et que TrashTalk est fin prêt pour vous faire vivre l’essentiel de ce sport à moins de deux mois de l’échéance olympique. Parce que les Équipes de France le méritent, parce que le 3×3 le mérite et, surtout, parce que le 3×3, bah en fait, c’est vraiment bien.

Pourquoi faire compliqué quand on peut vous le dire simplement, vive le 3×3, et vivement les médailles olympiques tricolores à la Concorde. Après le titre à Wuxi à 2023 voici une finale pour débuter la saison 2024, et très franchement, ça donnes des idées pour la suite…