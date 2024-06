Entre le 1er et le 3 juin, la ville de Trévise en Italie accueille la 17è édition du célèbre adidas Eurocamp. Retour sur les modalités et les gros noms passés par ce camp de référence historique pour les jeunes prospects sur le Vieux Continent.

Le adidas Eurocamp, c’est quoi ?

Petit coin de paradis de 80 000 habitants au milieu de la plaine du Pô, à quelques kilomètres de Venise, la ville de Trévise brille par ses artères traditionnelles et ses petits ponts au-dessus de la Sile. Mais Trévise, c’est aussi le adidas Eurocamp, plateforme pour des centaines de jeunes basketteurs talentueux depuis des années. Si le rendez-vous avait été suspendu entre 2017 et 2022, son retour l’an dernier a confirmé qu’il n’avait rien perdu de sa réputation.

Le principe est simple, plusieurs équipes de jeunes basketteurs s’affrontent afin de se faire un nom ou de continuer à faire connaître le sien. Souvent regroupés par pays ou zones géographiques, les prospects bénéficient aussi d’un coaching prestigieux à l’image de Bill Bayno, assistant NBA dans cinq franchises depuis 2009. L’an dernier, Tony Parker était également invité afin de conseiller les Français présents.

Le adidas Eurocamp constitue une belle fenêtre d’exposition, de laquelle ont bénéficié plus d’une quarantaine de joueurs évoluant actuellement en NBA, et plus de 150 si on compte tous ceux passés par la ligue nord-américaine et l’EuroLeague. Depuis 2023, un camp féminin est également organisé.

Les joueurs NBA passés par le adidas Eurocamp

Si le adidas Eurocamp est avant tout une plateforme pour les Européens, plusieurs pépites des États-Unis sont venues y passer une tête au fil des années. Tous encore lycéens, ils venaient se mesurer contre des prospects un peu plus âgés du Vieux Continent. On peut notamment citer :

Zion Williamson en 2017 (16 ans) : à cet âge-là, le Z est déjà un phénomène absolu sur les parquets des lycées américains. Si une petite blessure l’empêche de jouer, le futur premier choix de la Draft NBA 2019 observe ses copains s’éclater à Trévise.

en 2017 (16 ans) : à cet âge-là, le Z est déjà un phénomène absolu sur les parquets des lycées américains. Si une petite blessure l’empêche de jouer, le futur premier choix de la Draft NBA 2019 observe ses copains s’éclater à Trévise. Darius Garland en 2017 (17 ans) : en parlant de s’éclater : 18 points, 7/7 au tir, 13 minutes de jeu, Garland ne rigole pas pour son premier match. Il sera drafté deux ans plus tard en cinquième position par les Cleveland Cavaliers.

Bam Adebayo en 2015 (17 ans) : Bam, qui s’appelait encore “Edrice Adebayo” en tant que lycéen, mène les Américains au scoring pour s’imposer devant les U20 de la France et U19 de la Grèce, pourtant bien plus âgés. Le Heat le sélectionne deux ans plus tard au quatorzième rang.

en 2015 (17 ans) : Bam, qui s’appelait encore “Edrice Adebayo” en tant que lycéen, mène les Américains au scoring pour s’imposer devant les U20 de la France et U19 de la Grèce, pourtant bien plus âgés. Le Heat le sélectionne deux ans plus tard au quatorzième rang. Jaylen Brown en 2014 (17 ans) : cette année-là, les jeunes Américains s’inclinent contre leurs vis-à-vis européens, mais Brown impressionne les scouts des deux côtés du terrain, deux ans avant sa draft par les Celtics sur le podium.

Isaiah Hartenstein en 2014 (16 ans) : si Hartenstein n’est drafté qu’au 43è rang en 2017, il montre son potentiel au sein de l’équipe internationale “adidas Next Generation”.

Brandon Ingram en 2014 (16 ans) : le deuxième choix de la Draft 2016 a également foulé les parquets du camp de Trévise, enchaînant les 1v1 contre des adversaires ayant deux ou trois ans de plus que lui.

Au-delà des joueurs américains, d’autres prospects de divers horizons sont également venus tenter leur chance. On peut mentionner le Suisse Clint Capela, dont le poster dunk avait eu un beau retentissement, ou le Slovène Goran Dragic pour ne citer qu’eux parmi une liste bien fournie.

Le retour de cet adidas Eurocamp en 2023 témoigne d’une influence grandissante du basket européen en NBA. Alors que la dernière finale de Coupe du monde opposait l’Allemagne à la Serbie, les six derniers trophées de MVP NBA ont été remportés par des Européens.

Les Français passés par le adidas Eurocamp

Le adidas Eurocamp est également un tremplin pour les jeunes prospects français. Pendant plusieurs années, un roster “France U20” permettait aux pépites de l’Hexagone de faire monter leur cote avant une éventuelle présentation à la Draft NBA.

En 2012, Evan Fournier et Rudy Gobert, 19 ans tous les deux, étaient présents au sein de cette équipe de France U20 à Trévise. Le premier est drafté au 20è rang par les Denver Nuggets quelques semaines plus tard, tandis que le second dispute une saison supplémentaire dans le championnat de France avant d’être sélectionné lors de la Draft 2013. Forcément, les archives nous donnent l’occasion d’observer un jeune Evan chevelu monter au dunk ou un Rudy imberbe gambader au milieu des prospects. Et ça, ça n’a pas de prix.



En 2014, on retrouve des noms tels que Timothé Luwawu-Cabarrot, Mathias Lessort ou Guerschon Yabusele dans les rangs de l’effectif bleu-blanc-rouge, tous draftés entre 2016 et 2017. Le scénario est similaire les années suivantes pour Elie Okobo ou Killian Hayes, ou encore d’autres grands noms du basket français à l’instar de Sylvain Francisco, Axel Julien ou Axel Toupane.

Pour le retour du adidas Eurocamp en 2023, Tidjane Salaün et Nadir Hifi s’y sont illustrés avant leur saison dans le championnat de France. L’arrière du Paris Basketball aurait même pu rêver du trophée de MVP si son équipe s’était imposée, proposant une brouette de highlights aussi savoureux les uns que les autres.

Du 1er au 3 juin 2024, rendez-vous comme d’habitude à Trévise pour observer les Frenchies Joan Beringer, Mohamed Diawara, Ugo Doumbia, Brice Dessert, Illan Pietrus, Lucas Ugolin, Roman Domon et une flopée d’autres prospects à la 17è édition de l’adidas Eurocamp. Pour suivre les rencontres en direct, rendez-vous sur la chaîne YouTube d’adidas ou sur www.adidaseurocamp.com !

