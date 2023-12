Le 8 décembre 2000, Shaquille O’Neal battait un record NBA que seul lui pouvait atteindre. Celui du plus grand nombre de lancers-francs ratés sans en réussir un seul dans le même match, avec 11 échecs consécutifs. Une performance à l’extrême opposé de celle réalisée par Dominique Wilkins (23/23) huit années auparavant, jour pour jour.

Au basket-ball tu peux rater un lancer-franc, mais pas onze. Tu peux rater deux lancers-francs, mais pas onze. À la limite tu peux rater trois lancers-francs, mais pas onze. Et pourtant Shaq l’a fait…

En décembre 2000, le pivot des Lakers sort d’une des saisons les plus dominantes de l’histoire où il a remporté son premier titre de MVP de manière presque unanime et a, dans la foulée, remporté son premier titre de champion NBA. Le 8 du mois, il affronte les Sonics de Seattle dont le pivot est un Patrick Ewing de 72 ans, à peu près. Vous voyez venir le massacre et vous avez raison : 26 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 5 contre pour O’Neal, le tout à 13/24 au tir, franchement c’est du solide. Mais en regardant la box score, une ligne de stats saute tout de suite aux yeux :

0/11 sur la ligne de lancers-francs.

What, 0/11 ?! Est-ce bien possible ? Ou alors c’est une faute de frappe ?

Non, il n’y a aucune erreur. Le Hack-A-Shaq, technique utilisée par toute la NBA du début des années 2000 pour ralentir le Big Diesel, est hyper efficace ce soir-là au Staples Center.

Comme pour sanctionner ce manque d’effort et d’adresse, les Los Angeles Lakers s’inclinent 103 à 95 face à la franchise de Gary Payton. Huit points d’écart donc, dans un soir où l’équipe au complet n’a shooté qu’à 28% depuis la ligne (5/18, statistique grandement influencée par le 0% du Shaq on vous l’accorde), ça fait mal.

Même lorsqu’on est Shaquille O’Neal et que l’on a réussi que 52,7% de ses lancers en carrière, en rater onze dans une rencontre sans en mettre un seul est grandement improbable, et fait de cette “performance” un moment presque unique dans l’histoire de la Grande Ligue.

Pour l’histoire, treize jours plus tard, les Lakers ont affronté les Rockets et le Big Cactus a réalisé un hideux 7/22 dans l’exercice. Quinze lancers ratés dans une même rencontre donc. Décidément, ce n’était pas son mois.

__________

Source texte : BasketBall Reference