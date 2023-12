Source : Montage TrashTalk via The Player's Tribune

Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec un move inoubliable de la part de ce cher Kevin Durant.

Il est des moments que l’on oublie jamais. Pour les fans de basket, le 4 juillet 2016 marque sans doute un basculement. Kevin Durant annonce qu’il rejoint les Warriors, l’équipe alors la plus victorieuse de l’histoire en saison régulière. Un groupe qui vient aussi de connaître la plus grande des désillusions possibles face aux Cavaliers de LeBron James en Finales NBA. L’histoire autour du trade est énorme. Défaite 4-3 contre les Dubs en finale de l’Ouest, petit SMS pour prévenir en vif Russell Westbrook, son coéquipier et alors ami… et explosion de Twitter pour les termes “snake” “cupcake” et tout le bazar. Un moment d’histoire, ni plus, ni moins. Puis un back to back accompli derrière.

OFFICIEL.

KEVIN DURANT QUITTE OKC POUR REJOINDRE LES WARRIORS !!! pic.twitter.com/SQLxYcUFYw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2016