Le cadeau de Noël parfait, pour les fans de chaque franchise NBA

À quelques jours de Noël, la NBA aussi a droit à ses petits cadeaux. Vous désirez faire plaisir aux dirigeants, coachs, fans et/ou joueurs de vos franchises favorites ? Voici une liste non exhaustive d’idées pour chacune des 30 équipes de la Ligue. Liste disponible sur mesenvies.cop, on récupère les frais de port parce qu’il faut bien manger.

Wizards

Un calendrier de l’avent Ricard, histoire d’oublier chaque seconde de cette infâme saison.

Clippers

Un Guide du Routard spécial Cancun, pour connaître les bons spots au mois de mai prochain.

NBA twitter: “get your Cancun tickets ready”

Clippers: pic.twitter.com/IdReaWNHOA

Nuggets :

“Joker” le film en Blue-Ray, le seul DVD capable de faire des triples-doubles.

Knicks :

Un cahier de dessins pour gauchers. Pour Brunson, Barrett et Randle, et pour occuper Evan sur le banc.

Thunder :

Un abonnement annuel à la chaîne Gulli Max, pour les joueurs et les fans.

Wolves

Une place de parking à l’année dans le quartier de La Défense, avec Rudy Gobert en Marie-Pervenche.

Celtics

Une main gauche pour Jaylen Brown, même au premier quart-temps.

Jaylen Brown vs his left hand pic.twitter.com/LxDUAK0hAV https://t.co/ME6oSaVKfw

Sixers

Un tuto pour passer les demi-finales de Conférence, même si on sait que ça ne marchera pas.

Nets

Un dos tout neuf, c’est pour un copain, un copain australien.

Pistons

Le livre “Le Basketball pour les Nuls”, on espère au moins que les gamins savent lire.

Hawks

Une catapulte pour dégager De’Andre Hunter et son mid-range shot, on n’en peut plus.

Heat

Le livre “Les Heatles”, pour rappeler à Pat Riley comment on fait pour attirer des stars à Miami.

🔥 LES HEATLES – LE LIVRE ! 🔥

C’est avec BEAUCOUP de fierté qu’on vous annonce le 1er bouquin solo de @nicolasmeichel ! 🥰

256 pages en hommage au Heat 2010-2014, avec les secrets de The Decision, de Pat Riley, et du trio LeBron-Wade-Bosh !

PAR ICI ➡️ https://t.co/4qBOZj0XqW pic.twitter.com/bmPqJh2qiH

Bucks

Peu importe, tant que Jrue Holiday n’est pas champion en juin prochain.

Bulls

Un nouveau coach, une nouvelle équipe, bref beaucoup de choses.

Hornets

Un bon avocat, y’a du boulot, sans commentaires.

Magic

Une année sans blessures, enfin, car le potentiel est là.

Raptors

Cinq trades le soir de Noël, pour tout recommencer à zéro.

Pacers

Un nouveau tracteur. Ou du foin. Ou des bottes. Ou du réseau. Ouais c’est bon, on a compris.

+/- 156 Acres, Fountain County IN in Attica, INDIANA https://t.co/9LrBxSH1HI +/- 155 Acres, Fountain County,IN. +/- 100 #Irrigated Acres, +/- 55 Dry Land Acres Primary #Soils : Rush & Lafayette silt loam. 84.7 NCCPI, AVERAGE SOIL RATING. Open #Farm Tenancy for 2020. @Ag_Exchange pic.twitter.com/gFdezDnowC

Cavs

J.B. Bickerstaff à Pole Emploi, pourquoi tortiller du c*l quand on peut chi*r droit.

Spurs

Chris Paul. Celui de 2015.

Suns

Le Three de Big Three.

Pelicans

Une diététicienne. Pour faire maigrir Zion, pour faite grossir Brandon et Herb.

Blazers

Une nouvelle montre, la dernière s’est cassée en octobre.

Warriors

Un punching ball pour Draymond Green, qu’on appellera Rudy.

Lakers

Des 3 and D pour LeBron, ça a déjà fait ses preuves.

Grizzlies

Une boîte de pistolets à eaux, au moins ça craint rien.

How to make a small water gun.pic.twitter.com/4q3u0mrRC1

Jazz

Danny Ainge qui se remet à trader, sur un malentendu ça peut marcher.

Kings

Une statue pour Monte McNair, en attendant le titre NBA.

Rockets

Des victoires en déplacement, en attendant le titre NBA (non).

Mavericks

Rien, ils ont Luka Doncic, ça vaut pour anniversaire et Noël à vie.

