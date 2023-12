Après les demi-finales du In-Season Tournament hier et la grande finale prévue demain, la NBA propose un très gros programme ce vendredi soir avec pas moins de 13 matchs au menu, et des affiches qui valent le coup de se lever !

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Raptors

1h : Magic – Pistons

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Nets – Wizards

1h30 : Celtics – Knicks

2h : Heat – Cavaliers

2h : Grizzlies – Wolves

2h : Thunder – Warriors

2h30 : Spurs – Bulls

3h : Nuggets – Rockets

3h : Suns – Kings

4h : Jazz – Clippers

4h : Blazers – Mavericks

Les matchs à ne pas rater : Celtics – Knicks / Suns – Kings

Question du jour : quels sont les points communs entre les Celtics, les Knicks, les Suns et les Kings ? Ils ont tous été éliminés en quart de finale du In-Season Tournament ces derniers jours. C’est ainsi que Boston retrouve New York – deux rivaux de division – ce soir dans l’antre des Celtics, tandis que Phoenix et Sacramento – également dans la même division à l’Ouest – se rencontrent au pays des Cactus. Cela promet deux gros matchs avec des équipes qui seront forcément revanchardes.

Mais aussi…

Hornets – Raptors pour les fans de ventre mou.

Le Magic voudra reprendre sa marche en avant contre Detroit.

Le nouveau carton de Joel Embiid face aux Hawks.

La troisième victoire consécutive des Nets face aux Wizards.

Heat – Cavaliers, deux équipes au bilan similaire (12-9) qui visent le Top 6.

La sixième victoire de suite des Wolves à Memphis.

Thunder – Warriors pour un nouveau match de dingo ?

Enfin une victoire des Spurs face aux Bulls ?

Nikola Jokic vs Alperen Sengun, parfait pour les puristes.

Nouveau “chef d’œuvre de merde de chien” à venir pour le Jazz ?

Luka Doncic va-t-il marquer plus de points que les Blazers ?

Les Français de la nuit

Théo Maledon enchaîne les DNP mais qui sait, peut-être qu’il aura sa chance ce soir.

Killian Hayes magic ou tragique cette nuit ?

Rudy Gobert qui va manger du Grizzly.

Evan Fournier qui revient à Boston… pour squatter le banc.

Olivier Sarr face aux Warriors, à moins qu’il bascule en G League.

Rayan Rupert face aux Mavericks, en espérant qu’il sorte du banc.

En G League récemment, Moussa Diabaté jouera-t-il contre Utah ?

Nico Batum qui croise la route des Hawks.

Victor Wembanyama contre Nikola Vucevic.

Bilal Coulibaly qui tentera de poursuivre sur sa bonne dynamique à Brooklyn.

Et en G League ?