On ne change pas une équipe qui gagne. Cette nuit et dès 1h du matin, la Draft NBA sera donc commentée, en direct, sur la chaine Twitch de TrashTalk. Alex, Bastien et Simon, un canapé, une tapisserie et des réactions toujours mythiques au gré des picks appelés par Adam Silver et Mark Tatum, au gré – aussi, des trades qui auront peut-être lieu en parallèle de cette grosse soirée.

La consigne reste la même : mettre son réveil ou tenir suffisamment longtemps pour être au taquet de 1h à… tôt le matin. Les souvenirs de Draft commentées en live sont nombreux, des réactions de Simon à chaque pick appelé par les Kings à celle de notre Alexinator national quand il a compris que les Suns avaient jeté leur dévolu sur Cam Johnson. A raison ou pas ces réactions, mais le feu du direct nous offre bien souvent de sacrées barres de rire, et encore plus quand des héros locaux comme Mason Plumlee débarquent dans l’équation en étant tradé sans sommation. Ce soir et dans l’ordre, les GM du Magic, du Thunder, des Rockets et des Kings tenteront de contribuer un peu plus au développement attendu de leur franchise, et chaque annonce sera donc vécue en famille, sur un canapé mais aussi sur le vôtre, avec le chat qui va bien et les bouteilles de flotte qui se vident sur la table basse de TrashTalk.

Le rendez-vous ? 1h du matin avec le sourire. Le lieu ? La chaine Twitch de TrashTalk. Come as you are, l’important reste, comme toujours, de vivre l’histoire ensemble, en famille !