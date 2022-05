Double MVP de la NBA et évidemment pièce maîtresse du projet Nuggets, Nikola Jokic aura l’occasion de décrocher le pactole cet été puisqu’il est éligible à une supermax extension avec la franchise de Denver. Une extension qu’il compte bien signer, et ce malgré le départ surprise de Tim Connelly cette semaine.

Un petit tremblement de terre est venu frapper la ville de Denver ces derniers jours avec le départ inattendu de Tim Connelly, le désormais ancien boss des opérations basket des Nuggets qui a aidé la franchise à devenir l’une des équipes les plus compétitives de la Conférence Ouest ces dernières années. Connelly a effectivement pris le chemin de Minneapolis, laissant ainsi derrière lui un beau projet construit sur le double MVP en titre Nikola Jokic. Le Joker avait indirectement annoncé ses intentions il y a quelques semaines concernant sa volonté de continuer l’aventure à Denver sur le long terme, mais on pouvait se demander si la perte de Connelly allait finalement changer ses plans. Que les fans des Nuggets se rassurent, Jokic jouera son prime dans le Colorado et nulle part ailleurs. D’après Shams Charania de The Athletic, le pivot de 27 ans a en effet réaffirmé aux dirigeants son envie de signer la supermax avec Denver cet été, qui est d’un montant de 260 millions de dollars sur cinq ans. Cela fait 260 millions de raisons pour rester chez les Nuggets, mais l’argent n’est pas le seul élément qui le pousse à s’engager. Même si Jokic et Tim Connelly étaient proches, la présence du coach Michael Malone et la confiance accordée à Calvin Booth – le successeur de Connelly – pèsent également dans la balance. Selon The Athletic, les deux frangins de Jokic ont notamment rencontré le nouveau patron des opérations basket au cours de la semaine pour s’assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d’onde, et visiblement la réponse est oui.

Tim Connelly ou pas, l’objectif reste le même pour Nikola Jokic : offrir un premier titre NBA à l’équipe qui a misé sur lui lors de la Draft 2014. Un objectif partagé par l’ensemble de la franchise de Denver, qui on le rappelle était en Finales de Conférence Ouest il y a de ça un an et demi dans la bulle d’Orlando. Depuis, on connaît l’histoire, les Nuggets ont perdu Jamal Murray et Michael Porter Jr. sur blessure, plombant ainsi leurs chances au cours de la saison 2021-22, saison qui s’est terminée avec une élimination au premier tour des Playoffs contre ces maudits Warriors. Un finish forcément décevant mais la prochaine campagne doit être celle du retour des Nuggets parmi les hauteurs de leur conférence. Au complet, la bande à Niko peut rivaliser avec les meilleurs, encore heureux quand on voit l’investissement financier réalisé par la franchise : supermax extension à venir pour Jokic, 34 millions de dollars par an pour Jamal Murray, près de 30 millions pour Porter Jr., et 20 millions sur Aaron Gordon. Ça taxe tout ça, cependant les dirigeants ont bien conscience qu’ils possèdent aujourd’hui un talent générationnel à leur disposition qu’il faut absolument maximiser. Toujours selon The Athletic, les Nuggets pourraient en plus de cet investissement sacrifier des futurs picks de draft pour tenter d’améliorer encore plus le supporting cast du Joker, notamment en recrutant des défenseurs polyvalents pour apporter un coup de boost à Denver dans sa propre moitié de terrain (les Nuggets ont fini dans le milieu de tableau cette année à l’efficacité défensive). L’été risque donc d’être plus animé que prévu à Denver.

Nikola Jokic et les Nuggets, c’est fait pour durer, peu importe les derniers événements qui ont eu lieu du côté de la Mile High City. Les fans de Denver peuvent souffler, ils verront bien le prime du Joker de leurs propres yeux.

Source texte : The Athletic